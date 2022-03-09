https://arabic.sputniknews.com/20220309/ميشوستين-الاضطرابات-المرتبطة-بالعقوبات-ستنتهي-1059672524.html
ميشوستين: الاضطرابات المرتبطة بالعقوبات ستنتهي
ميشوستين: الاضطرابات المرتبطة بالعقوبات ستنتهي
قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه سيتم تجديد خطة دعم الاقتصاد الروسي، ولن تنص جميع الإجراءات على دعم مالي مباشر. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T12:16+0000
2022-03-09T12:16+0000
2022-03-09T12:16+0000
روسيا
اقتصاد
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وقال ميشوستين في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: "سيتم تجديد الخطة باستمرار بناءً على تطور الأحداث. ليست كل الأنشطة مرتبطة بالدعم المالي المباشر. وسيهدف جزء كبير من الجهود إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل التنظيم، وتقليل القيود الإدارية والتكاليف والحوافز الضريبية وتحرير قواعد الإجراءات الجنائية وقوانين الضرائب".كما تحدث ميشوستين عن وضع مجموعة كبيرة من الإجراءات لضمان التشغيل المستقر لصناعة البناء، والمهمة الرئيسية هي عدم ترك البناء يتوقف، كما سيتم تبسيط لوائح الاستيراد.ووقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسوما بشأن تطبيق تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا.وأوعز بوتين بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا في عام 2022، وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء. وأكد بوتين أن الحظر المفروض على التصدير والاستيراد إلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي ينقلها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, اقتصاد
ميشوستين: الاضطرابات المرتبطة بالعقوبات ستنتهي
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قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، إنه سيتم تجديد خطة دعم الاقتصاد الروسي، ولن تنص جميع الإجراءات على دعم مالي مباشر.
وقال ميشوستين في اجتماع لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء: "سيتم تجديد الخطة باستمرار بناءً على تطور الأحداث. ليست كل الأنشطة مرتبطة بالدعم المالي المباشر. وسيهدف جزء كبير من الجهود إلى تحسين مناخ الأعمال، وتسهيل التنظيم، وتقليل القيود الإدارية والتكاليف والحوافز الضريبية وتحرير قواعد الإجراءات الجنائية وقوانين الضرائب".
وأضاف ميشوستين إن الاضطرابات الاقتصادية المرتبطة بالعقوبات ستنتهي. وتابع: "الاضطرابات المرتبطة بالعقوبات ستنتهي. ولكن حتى في مواجهة أزمة الائتمان، هناك حاجة إلى دعم استثماري نشط".
كما تحدث ميشوستين عن وضع مجموعة كبيرة من الإجراءات لضمان التشغيل المستقر لصناعة البناء، والمهمة الرئيسية هي عدم ترك البناء يتوقف، كما سيتم تبسيط لوائح الاستيراد.
ووقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسوما بشأن تطبيق
تدابير اقتصادية خاصة في مجال النشاط الاقتصادي الأجنبي من أجل ضمان أمن روسيا.
وأوعز بوتين بضمان حظر تصدير واستيراد المنتجات والمواد الخام إلى روسيا في عام 2022، وفقا للقوائم التي يحددها مجلس الوزراء. وأكد بوتين أن الحظر المفروض على التصدير والاستيراد إلى روسيا لن يؤثر على المنتجات والمواد الخام التي ينقلها المواطنون لاحتياجاتهم الشخصية.