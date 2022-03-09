https://arabic.sputniknews.com/20220309/نائب-وزير-الطاقة-تركيا-ترى-أنه-من-الصعب-للغاية-إيجاد-بديل-لإمدادات-النفط-الروسي-1059651572.html
نائب وزير الطاقة: تركيا ترى أنه من "الصعب للغاية" إيجاد بديل لإمدادات النفط الروسي
نائب وزير الطاقة: تركيا ترى أنه من "الصعب للغاية" إيجاد بديل لإمدادات النفط الروسي
أعلن نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا على خلفية الأوضاع في أوكرانيا، سيكون... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T06:20+0000
2022-03-09T06:20+0000
2022-03-09T06:29+0000
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وقال بيرقدار على هامش مؤتمر الطاقة العالمي، ردا على سؤال بشأن تقييمه لتأثير القيود الغربية ضد روسيا على سوق النفط العالمية: "مروع"، ووفقا له، في ظل الانخفاض في جائحة فيروس كورونا وتعافي الاقتصاد العالمي، فإن الدول تحتاج إلى زيادة إنتاج النفط.وأكد بيرقدار أنه "سيكون من الصعب للغاية إيجاد بديل للنفط الروسي في الأسواق العالمية".بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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أخبار تركيا اليوم, سوق النفط, اقتصاد
نائب وزير الطاقة: تركيا ترى أنه من "الصعب للغاية" إيجاد بديل لإمدادات النفط الروسي
06:20 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 06:29 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
أعلن نائب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، اليوم الأربعاء، أن العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا على خلفية الأوضاع في أوكرانيا، سيكون لها تأثير "مروع" على سوق النفط العالمية.
وقال بيرقدار على هامش مؤتمر الطاقة العالمي، ردا على سؤال بشأن تقييمه لتأثير القيود الغربية ضد روسيا على سوق النفط العالمية: "مروع"، ووفقا له، في ظل الانخفاض في جائحة فيروس كورونا وتعافي الاقتصاد العالمي، فإن الدول تحتاج إلى زيادة إنتاج النفط.
وأكد بيرقدار أنه "سيكون من الصعب للغاية إيجاد بديل للنفط الروسي في الأسواق العالمية".
بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات
بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.