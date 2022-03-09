https://arabic.sputniknews.com/20220309/ناد-أمريكي-يدعم-لاعبي-الهوكي-الروس-1059686842.html
ناد أمريكي يدعم لاعبي الهوكي الروس
ناد أمريكي يدعم لاعبي الهوكي الروس
نشر نادي الهوكي "واشنطن كابيتالز" على موقع تويتر بياناً أعلن فيه دعم لاعبي الفريق الروس. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:14+0000
2022-03-09T16:14+0000
2022-03-09T16:14+0000
روسيا
العالم
رياضة
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يوجد في "واشنطن كابيتالز" لاعبين روس وهم الحارس إيليا سامسونوف والمدافع دميتري أورلوف والمهاجمين ألكسندر أوفيتشكين ويفغيني كوزنتسوف.وفي وقت سابق، قال أحد وكلاء النادي وهو دان ميلستين، إن لاعبي الهوكي الروس يواجهون مضايقات وتمييز في الولايات المتحدة بسبب الوضع في أوكرانيا.وكتب النادي: سنقدم الدعم الكامل للاعبين الروس وعائلاتهم. مضيفا: "ندرك أنهم في وضع صعب ونرى أنه من الضروري مساعدتهم وعائلاتهم".وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, رياضة
ناد أمريكي يدعم لاعبي الهوكي الروس
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نشر نادي الهوكي "واشنطن كابيتالز" على موقع تويتر بياناً أعلن فيه دعم لاعبي الفريق الروس.
يوجد في "واشنطن كابيتالز" لاعبين روس وهم الحارس إيليا سامسونوف والمدافع دميتري أورلوف والمهاجمين ألكسندر أوفيتشكين ويفغيني كوزنتسوف.
وفي وقت سابق، قال أحد وكلاء النادي وهو دان ميلستين، إن لاعبي الهوكي الروس يواجهون مضايقات وتمييز في الولايات المتحدة بسبب الوضع في أوكرانيا.
وكتب النادي: سنقدم الدعم الكامل للاعبين الروس وعائلاتهم. مضيفا: "ندرك أنهم في وضع صعب ونرى أنه من الضروري مساعدتهم وعائلاتهم".
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.