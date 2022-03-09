https://arabic.sputniknews.com/20220309/هجوم-صاروخي-يستهدف-قواعد-للجيش-الأمريكي-في-أكبر-حقول-النفط-والغاز-شرقي-سوريا-1059665389.html

هجوم صاروخي يستهدف قواعد للجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط والغاز شرقي سوريا

هجوم صاروخي يستهدف قواعد للجيش الأمريكي في أكبر حقول النفط والغاز شرقي سوريا

تعرضت حقول النفط والغاز التي يتخذها الجيش الأمريكي قواعد لا شرعية له شرقي سوريا، صباح اليوم الأربعاء، لقصف صاروخي مجهول المصدر خلّف أضرارا مادية كبيرة، فيما لم... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T10:26+0000

2022-03-09T10:26+0000

2022-03-09T10:26+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

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وقال مراسل "سبوتنيك" إن "القواعد الأمريكية التي أنشأها الجيش الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، تعرضت فجر اليوم لهجوم صاروخي مجهول المصدر، تبعه استنفار شامل للقوات الأمريكية رافقه تحليق لطائراته في سماء المنطقة".وأكدت مصادر محلية لمراسل "سبوتنيك" في دير الزور سماع دوي سلسلة انفجارات في القاعدة التي أنشأها الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعيي، وقرب حقل "الجفرة" النفطي في ريف المحافظة الشمالي الشرقي.وأشارت المصادر إلى أن "الانفجارات العنيفة التي سمعت أصواتها في أرجاء الريف الشرقي لدير الزور، تلاها ضرب طوق أمني مشدد على مختلف محاور المنطقة، بالترافق مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاعي الأمريكي في سماء المنطقة بحثا عن مصدر القذائف ومطلقيها".وأردفت المصادر: "الهجوم الصاروخي على القوات الأمريكية في الحقلين النفطي والغازي، أدت إلى أضرار مادية كبيرة في المكان، فيما لم يتسن الوقوف على حجم الخسائر البشرية المحتملة في صفوف الجيش الأمريكي نظرا لتشديد الإطباق الأمني الذي تلا الهجوم".وكان حقل العمر النفطي، أكبر حقول النفط السورية الذي أنشأ فيه الجيش الأمريكي أكبر قواعده اللاشرعية في المنطقة، قد تعرض قبل يومين إلى قصف مشابه دون معرفة مصدر القذائف.ويواصل الجيش الأمريكي أنشطته في تجارة النفط المسروق الذي يتم نهبه من الأراضي التي يحتلونها شمال شرقي سوريا، كما ينشط ضباطه وجنوده في تنظيم عمليات تصدير النفط السوري المسروق عبر المعابر اللاشرعية شمالي وشمال شرقي سوريا نحو الأسواق القريبة مثل "كردستان العراق"، ووجهات أخرى، منها منطقة إدلب التي يحتلها تنظيم "جبهة النصرة" (الإرهابي المحظور في روسيا)، في حين تعاني سوريا عموما أزمة محروقات خانقة جراء الحصار الاقتصادي على البلاد.وخلال السنوات الأخيرة، واظبت القوات الجوية الروسية على تدمير قوافل النفط السوري المسروق من حقول شرقي سوريا، كما استهدفت مخازن تجميعها والبنى اللوجستية التي تستخدم لتصديرها نحو مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية في إدلب.ويعد حقل "العمر" أكبر حقول النفط في سوريا، ويقع في ريف دير الزور الشرقي، وقد اتخذه الجيش الأمريكي قاعدة لا شرعية له، وكذا الأمر مع حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي (20 كم شمال شرقي دير الزور)، فهو أكبر حقول الغاز في سوريا، ويضم مصنعا للغاز تم بناؤه عام 2005 بالتعاقد بين شركة الغاز السورية، وشركة "كونيكو فيليبس" الأمريكية.وفي سياق متصل، واصلت العناصر الموالية لقوات الاحتلال الأمريكي سياساتها القمعية في ريف دير الزور، حيث قامت بتفريق تظاهرات لأبناء القبائل العربية في بلدة "أبوحمام"، مطالبين بتحسين الواقع المعيشي والافراج عن المعتقلين في سجون المسلحين الموالين للجيش الأمريكي في تنظيم "قسد".وأفاد مراسل سبوتنيك: "هذه التظاهرات قوبلت بحملة اعتقالات واسعة شنها مسلحو التنظيم الموالي للاحتلال الأمريكي ضد أبناء العشاىر العربية في المنطقة".

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