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Вертолет Ми-8МТВ в небе над шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220309/واشنطن-ترسل-بطاريتي-صواريخ-باتريوت-إلى-بولندا-1059649782.html
واشنطن ترسل بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا
واشنطن ترسل بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا
قال متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة نشرت بطاريتي نظام دفاع جوي باتريوت في بولندا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T03:24+0000
2022-03-09T03:24+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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واشنطن ـ سبوتنيك. وقال المتحدث "بتوجيه من وزير الدفاع وبدعوة من حلفائنا البولنديين، وجه الجنرال ولترز، قائد القيادة الأمريكية في أوروبا، الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا بإعادة وضع بطاريتي باتريوت إلى بولندا".وأضاف المتحدث: "هذا إجراء للحماية، يعزز التزامنا بالمادة الخامسة ولن يدعم بأي شكل من الأشكال أي عمليات هجومية".وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/أمريكا-ترفض-اقتراح-بولندا-بشأن-نشر-مقاتلات-ميج-29-في-قاعدة-رامشتاين-الجوية-1059648480.html
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روسيا

واشنطن ترسل بطاريتي صواريخ باتريوت إلى بولندا

03:24 GMT 09.03.2022
© AFP 2022 / BERND WUSTNECK / DPAبطاريات باتريوت الأمريكية
بطاريات باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / BERND WUSTNECK / DPA
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قال متحدث باسم القيادة الأمريكية الأوروبية لوكالة "سبوتنيك"، في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة نشرت بطاريتي نظام دفاع جوي باتريوت في بولندا.
واشنطن ـ سبوتنيك. وقال المتحدث "بتوجيه من وزير الدفاع وبدعوة من حلفائنا البولنديين، وجه الجنرال ولترز، قائد القيادة الأمريكية في أوروبا، الجيش الأمريكي في أوروبا وأفريقيا بإعادة وضع بطاريتي باتريوت إلى بولندا".
وأضاف المتحدث: "هذا إجراء للحماية، يعزز التزامنا بالمادة الخامسة ولن يدعم بأي شكل من الأشكال أي عمليات هجومية".و
المقاتلة الروسية ميج 31 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
أمريكا ترفض اقتراح بولندا بشأن نشر مقاتلات "ميج 29" في قاعدة رامشتاين الجوية
أمس, 23:24 GMT
بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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