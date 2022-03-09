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وزيرة الطاقة الأمريكية تؤكد لنظيرها المصري دور شرق المتوسط لتوفير إمدادات الطاقة عالميا
وزيرة الطاقة الأمريكية تؤكد لنظيرها المصري دور شرق المتوسط لتوفير إمدادات الطاقة عالميا
أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرنهولم، لنظيرها المصري طارق الملا، على الدور المحوري لمنطقة شرقي المتوسط في توفير جانب من إمدادات الطاقة للأسواق العالمية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T10:31+0000
2022-03-09T10:31+0000
مصر
الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد
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وحسب بيان وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك العالمي للطاقة في الولايات المتحدة.وأضاف البيان أن الملا عقد جلستي مباحثات منفصلتين مع كل من جينيفر غرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية، ثم أموس هوخشتين مستشار أمن الطاقة العالمي بوزارة الخارجية الأمريكية.وأوضح البيان أنه "تم مناقشة التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين وخاصة في مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعي".من جانبها، أشارت غرانهولم إلى أهمية التنسيق المستمر للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين الجانبين.كما أكدت على الدور المحوري لمنطقة شرقي المتوسط في توفير جانب من إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.
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مصر, الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد

وزيرة الطاقة الأمريكية تؤكد لنظيرها المصري دور شرق المتوسط لتوفير إمدادات الطاقة عالميا

10:31 GMT 09.03.2022
© AP Photo / Claudio Periالمهندس طارق الملا، وزير البترول المصري
المهندس طارق الملا، وزير البترول المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AP Photo / Claudio Peri
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أكدت وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر غرنهولم، لنظيرها المصري طارق الملا، على الدور المحوري لمنطقة شرقي المتوسط في توفير جانب من إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.
وحسب بيان وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مشاركته في مؤتمر سيراويك العالمي للطاقة في الولايات المتحدة.
وأضاف البيان أن الملا عقد جلستي مباحثات منفصلتين مع كل من جينيفر غرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية، ثم أموس هوخشتين مستشار أمن الطاقة العالمي بوزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح البيان أنه "تم مناقشة التعاون والتنسيق المستمر بين الجانبين وخاصة في مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعي".

من جانبها، أشارت غرانهولم إلى أهمية التنسيق المستمر للتعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة بين الجانبين.
كما أكدت على الدور المحوري لمنطقة شرقي المتوسط في توفير جانب من إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.
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