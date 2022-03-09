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https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-الإعلام-الشيشاني-ينفي-أنباء-مقتل-رئيس-الحرس-الوطني-للبلاد-في-أوكرانيا-فيديو-1059686046.html
وزير الإعلام الشيشاني ينفي أنباء مقتل رئيس الحرس الوطني للبلاد في أوكرانيا... فيديو
وزير الإعلام الشيشاني ينفي أنباء مقتل رئيس الحرس الوطني للبلاد في أوكرانيا... فيديو
نفى أحمد دوداييف، وزير الإعلام الشيشاني، صحة الأنباء المتداولة عن مقتل شاريب ديليمخانوف، رئيس الحرس الوطني للجمهورية الشيشانية، في أوكرانيا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T16:08+0000
2022-03-09T16:08+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
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جاء ذلك في تصريح أدلى به دوداييف لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء، قال فيه إنه "جرى تداول أنباء مزيفة حول وفاة رئيس الحرس الوطني لجمهورية الشيشان".وتابع: "زعمت هذه الأنباء أن شقيقنا العزيز شاريب ديليمخانوف، قتل في عملية خاصة في أوكرانيا".ونشر دوداييف، مقطع فيديو على "تلغرام" بصحبة شاريب ديليمخانوف، رئيس الحرس الوطني للجمهورية الشيشانية، وعلق: "انظروا… إنه في أفضل حال وبصحة جيدة".ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
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العالم, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

وزير الإعلام الشيشاني ينفي أنباء مقتل رئيس الحرس الوطني للبلاد في أوكرانيا... فيديو

16:08 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Said Tsarnaev / الذهاب إلى بنك الصوربطولة الشيشان المفتوحة للرماية التكتيكية في نسختها الثامنة بين وحدات القوات العسكرية الشيشانية في مدينة غوديرميس، الشيشان 28 سبتمبر 2020
بطولة الشيشان المفتوحة للرماية التكتيكية في نسختها الثامنة بين وحدات القوات العسكرية الشيشانية في مدينة غوديرميس، الشيشان 28 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
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نفى أحمد دوداييف، وزير الإعلام الشيشاني، صحة الأنباء المتداولة عن مقتل شاريب ديليمخانوف، رئيس الحرس الوطني للجمهورية الشيشانية، في أوكرانيا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به دوداييف لوكالة "نوفوستي"، اليوم الأربعاء، قال فيه إنه "جرى تداول أنباء مزيفة حول وفاة رئيس الحرس الوطني لجمهورية الشيشان".
وتابع: "زعمت هذه الأنباء أن شقيقنا العزيز شاريب ديليمخانوف، قتل في عملية خاصة في أوكرانيا".
ونشر دوداييف، مقطع فيديو على "تلغرام" بصحبة شاريب ديليمخانوف، رئيس الحرس الوطني للجمهورية الشيشانية، وعلق: "انظروا… إنه في أفضل حال وبصحة جيدة".
ويواصل الجيش الروسي، منذ 24 من فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، مؤكدا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وفرض الغرب حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا تقول إنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الوضع في أوكرانيا.
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الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
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