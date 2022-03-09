https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-الخارجية-الأمريكي-يناقش-مع-نظيره-الإماراتي-هاتفيا-المستجدات-على-الساحة-الأوكرانية-1059659584.html

وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع نظيره الإماراتي هاتفيا المستجدات على الساحة الأوكرانية

وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع نظيره الإماراتي هاتفيا المستجدات على الساحة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T08:53+0000

2022-03-09T08:53+0000

2022-03-09T08:53+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن وزيرا الخارجية تباحثا هاتفيا، اليوم الأربعاء، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة. وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا أيضا المستجدات على الساحة الأوكرانية وأهمية العمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.

https://arabic.sputniknews.com/20220124/سفير-الإمارات-لدى-واشنطن-التعاون-مع-الولايات-المتحدة-ساهم-في-التصدي-لهجمات-الحوثيين-1057037304.html

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