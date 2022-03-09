https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-الخارجية-الأمريكي-يناقش-مع-نظيره-الإماراتي-هاتفيا-المستجدات-على-الساحة-الأوكرانية-1059659584.html
وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع نظيره الإماراتي هاتفيا المستجدات على الساحة الأوكرانية
وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع نظيره الإماراتي هاتفيا المستجدات على الساحة الأوكرانية
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:53+0000
2022-03-09T08:53+0000
2022-03-09T08:53+0000
العالم
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن وزيرا الخارجية تباحثا هاتفيا، اليوم الأربعاء، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة. وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا أيضا المستجدات على الساحة الأوكرانية وأهمية العمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.
https://arabic.sputniknews.com/20220124/سفير-الإمارات-لدى-واشنطن-التعاون-مع-الولايات-المتحدة-ساهم-في-التصدي-لهجمات-الحوثيين-1057037304.html
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العالم, العالم العربي
وزير الخارجية الأمريكي يناقش مع نظيره الإماراتي هاتفيا المستجدات على الساحة الأوكرانية
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ونظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن وزيرا الخارجية تباحثا هاتفيا، اليوم الأربعاء، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشتركة.
وأشارت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا أيضا المستجدات على الساحة الأوكرانية وأهمية العمل على الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة.