https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-الخارجية-الأوكراني-يدعو-إلى-خفض-سقف-التوقعات-من-المفاوضات-مع-لافروف-1059669480.html
الخارجية الأوكرانية تصف التوقعات من المفاوضات مع لافروف بـ"المتحفظة"
الخارجية الأوكرانية تصف التوقعات من المفاوضات مع لافروف بـ"المتحفظة"
وصف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا التوقعات من المفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ"المتحفظة". 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:22+0000
2022-03-09T11:22+0000
2022-03-09T12:01+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وأضاف كوليبا أنه "لا يعلق آمالًا كبيرة على المفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويتعامل معها بضبط النفس".وقال في رسالة بالفيديو نُشرت على صفحته على فيسبوك، اليوم الأربعاء: "أستعد للمحادثات مع نظيري الروسي الوزير لافروف".وتابع كوليبا: "مصلحتنا وقف إطلاق النار وتحرير أراضينا والنقطة الثالثة هي حل جميع القضايا الإنسانية".وصرح كوليبا أنه "يذهب إلى هذه المفاوضات بموقف قوي، وينوي الضغط إلى أقصى حد لصالح أوكرانيا".وأضاف كوليبا: "ما سنحصل عليه نتيجة لذلك هو موضوع آخر، إنه يعتمد، من بين أمور أخرى، على التوجيهات التي يذهب إليها السيد لافروف في المفاوضات".
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روسيا, أخبار أوكرانيا
الخارجية الأوكرانية تصف التوقعات من المفاوضات مع لافروف بـ"المتحفظة"
11:22 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
وصف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا التوقعات من المفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ"المتحفظة".
وأضاف كوليبا أنه "لا يعلق آمالًا كبيرة على المفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويتعامل معها بضبط النفس".
وقال في رسالة بالفيديو نُشرت على صفحته على فيسبوك، اليوم الأربعاء: "أستعد للمحادثات مع نظيري الروسي الوزير لافروف".
"أستطيع أن أقول لكم بصراحة إن توقعاتي من المحادثات متحفظة، ليس لدي توقعات كبيرة بالنسبة لهم".
دميتري كوليبا
وزير خارجية أوكرانيا
وتابع كوليبا: "مصلحتنا وقف إطلاق النار وتحرير أراضينا والنقطة الثالثة هي حل جميع القضايا الإنسانية".
وصرح كوليبا أنه "يذهب إلى هذه المفاوضات بموقف قوي، وينوي الضغط إلى أقصى حد لصالح أوكرانيا".
وأضاف كوليبا: "ما سنحصل عليه نتيجة لذلك هو موضوع آخر، إنه يعتمد، من بين أمور أخرى، على التوجيهات التي يذهب إليها السيد لافروف في المفاوضات".