عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-الخارجية-الأوكراني-يدعو-إلى-خفض-سقف-التوقعات-من-المفاوضات-مع-لافروف-1059669480.html
الخارجية الأوكرانية تصف التوقعات من المفاوضات مع لافروف بـ"المتحفظة"
الخارجية الأوكرانية تصف التوقعات من المفاوضات مع لافروف بـ"المتحفظة"
وصف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا التوقعات من المفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ"المتحفظة". 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:22+0000
2022-03-09T12:01+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104394/33/1043943339_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0bdbd0ff5fd379f63dc30a227d0fa295.jpg
وأضاف كوليبا أنه "لا يعلق آمالًا كبيرة على المفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويتعامل معها بضبط النفس".وقال في رسالة بالفيديو نُشرت على صفحته على فيسبوك، اليوم الأربعاء: "أستعد للمحادثات مع نظيري الروسي الوزير لافروف".وتابع كوليبا: "مصلحتنا وقف إطلاق النار وتحرير أراضينا والنقطة الثالثة هي حل جميع القضايا الإنسانية".وصرح كوليبا أنه "يذهب إلى هذه المفاوضات بموقف قوي، وينوي الضغط إلى أقصى حد لصالح أوكرانيا".وأضاف كوليبا: "ما سنحصل عليه نتيجة لذلك هو موضوع آخر، إنه يعتمد، من بين أمور أخرى، على التوجيهات التي يذهب إليها السيد لافروف في المفاوضات".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104394/33/1043943339_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_91a149992432cc662b9755f7c51241e9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الأوكرانية تصف التوقعات من المفاوضات مع لافروف بـ"المتحفظة"

11:22 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 12:01 GMT 09.03.2022)
© Sputnik . Miroslav Rotar / الذهاب إلى بنك الصوروزارة الخارجية الأوكرانية في كييف
وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Miroslav Rotar
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
وصف وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا التوقعات من المفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بـ"المتحفظة".
وأضاف كوليبا أنه "لا يعلق آمالًا كبيرة على المفاوضات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويتعامل معها بضبط النفس".
وقال في رسالة بالفيديو نُشرت على صفحته على فيسبوك، اليوم الأربعاء: "أستعد للمحادثات مع نظيري الروسي الوزير لافروف".

"أستطيع أن أقول لكم بصراحة إن توقعاتي من المحادثات متحفظة، ليس لدي توقعات كبيرة بالنسبة لهم".

دميتري كوليبا
وزير خارجية أوكرانيا
وتابع كوليبا: "مصلحتنا وقف إطلاق النار وتحرير أراضينا والنقطة الثالثة هي حل جميع القضايا الإنسانية".
وصرح كوليبا أنه "يذهب إلى هذه المفاوضات بموقف قوي، وينوي الضغط إلى أقصى حد لصالح أوكرانيا".
وأضاف كوليبا: "ما سنحصل عليه نتيجة لذلك هو موضوع آخر، إنه يعتمد، من بين أمور أخرى، على التوجيهات التي يذهب إليها السيد لافروف في المفاوضات".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس12:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала