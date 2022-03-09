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بوتين يناقش مع المستشار الألماني الوضع في أوكرانيا
https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-الخارجية-الفلسطيني-لـسبوتنيك-الأزمة-الأوكرانية-كشفت-كذب-الدول-الغربية-والكيل-بمكيالين-1059676992.html
وزير الخارجية الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الأزمة الأوكرانية كشفت كذب الدول الغربية والكيل بمكيالين
وزير الخارجية الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الأزمة الأوكرانية كشفت كذب الدول الغربية والكيل بمكيالين
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الأزمة في أوكرانيا أظهرت نظام الكيل بمكيالين والاستثنائية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T13:25+0000
2022-03-09T14:06+0000
أخبار فلسطين اليوم
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وأضاف المالكي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة، أن الشعب الفلسطيني يطالب منذ نحو 70 عاما بإقامة دولته وعودته لأرضه، وأن العالم تبنى خلال 7 أيام ما طالب به الشعب الفلسطيني خلال 70 عاما ولم يجد أي مواقف مماثلة لما يحدث.وشدد على أن الرياء والكذب على مدار سنوات طويلة تكشف مع الأزمة، وأنه يجب على الدول التي كذبت طوال سنوات أن تعدل موقفها تجاه القضية الفلسطينية، وأن فلسطين تطالب المجتمع الدولي باتخاذ نفس الخطوات مع الدول التي استغلت قوتها من أجل الافتراء على الشعب الفلسطيني وسلب حقه في إقامة دولته.
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أخبار فلسطين اليوم

وزير الخارجية الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الأزمة الأوكرانية كشفت كذب الدول الغربية والكيل بمكيالين

13:25 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 14:06 GMT 09.03.2022)
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINIوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جلسة استثنائية بالأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في فلسطين، 27 مايو 2021
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جلسة استثنائية بالأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في فلسطين، 27 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / FABRICE COFFRINI
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قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الأزمة في أوكرانيا أظهرت نظام الكيل بمكيالين والاستثنائية.
وأضاف المالكي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة، أن الشعب الفلسطيني يطالب منذ نحو 70 عاما بإقامة دولته وعودته لأرضه، وأن العالم تبنى خلال 7 أيام ما طالب به الشعب الفلسطيني خلال 70 عاما ولم يجد أي مواقف مماثلة لما يحدث.
وتابع أن "هذه الازدواجية في المعايير والكيل بمكيالين اتضح بشكل مؤسف خلال الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن الدول الغربية فيها من الكذب والافتراء الكثير، وكما تحدث العديد من الصحفيين أن عيوننا ليست زرقاء وبشرتنا ليست بيضاء لتأخذ مطالب الشعب الفلسطيني بعين الاعتبار".
وشدد على أن الرياء والكذب على مدار سنوات طويلة تكشف مع الأزمة، وأنه يجب على الدول التي كذبت طوال سنوات أن تعدل موقفها تجاه القضية الفلسطينية، وأن فلسطين تطالب المجتمع الدولي باتخاذ نفس الخطوات مع الدول التي استغلت قوتها من أجل الافتراء على الشعب الفلسطيني وسلب حقه في إقامة دولته.
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