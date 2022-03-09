https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-الخارجية-الفلسطيني-لـسبوتنيك-الأزمة-الأوكرانية-كشفت-كذب-الدول-الغربية-والكيل-بمكيالين-1059676992.html
وزير الخارجية الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الأزمة الأوكرانية كشفت كذب الدول الغربية والكيل بمكيالين
وزير الخارجية الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الأزمة الأوكرانية كشفت كذب الدول الغربية والكيل بمكيالين
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الأزمة في أوكرانيا أظهرت نظام الكيل بمكيالين والاستثنائية. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T13:25+0000
2022-03-09T13:25+0000
2022-03-09T14:06+0000
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049085937_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_36775e8ce01d7ae9ce0bc523a2828b3d.jpg
وأضاف المالكي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة، أن الشعب الفلسطيني يطالب منذ نحو 70 عاما بإقامة دولته وعودته لأرضه، وأن العالم تبنى خلال 7 أيام ما طالب به الشعب الفلسطيني خلال 70 عاما ولم يجد أي مواقف مماثلة لما يحدث.وشدد على أن الرياء والكذب على مدار سنوات طويلة تكشف مع الأزمة، وأنه يجب على الدول التي كذبت طوال سنوات أن تعدل موقفها تجاه القضية الفلسطينية، وأن فلسطين تطالب المجتمع الدولي باتخاذ نفس الخطوات مع الدول التي استغلت قوتها من أجل الافتراء على الشعب الفلسطيني وسلب حقه في إقامة دولته.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1b/1049085937_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ef65654e4b0d32b8422f90c9ad733c3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم
وزير الخارجية الفلسطيني لـ"سبوتنيك": الأزمة الأوكرانية كشفت كذب الدول الغربية والكيل بمكيالين
13:25 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 14:06 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن الأزمة في أوكرانيا أظهرت نظام الكيل بمكيالين والاستثنائية.
وأضاف المالكي في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك
"، على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم في القاهرة، أن الشعب الفلسطيني يطالب منذ نحو 70 عاما بإقامة دولته وعودته لأرضه، وأن العالم تبنى خلال 7 أيام ما طالب به الشعب الفلسطيني خلال 70 عاما ولم يجد أي مواقف مماثلة لما يحدث.
وتابع أن "هذه الازدواجية في المعايير والكيل بمكيالين اتضح بشكل مؤسف خلال الأزمة الأوكرانية"، مؤكدا أن الدول الغربية فيها من الكذب والافتراء الكثير، وكما تحدث العديد من الصحفيين أن عيوننا ليست زرقاء وبشرتنا ليست بيضاء لتأخذ مطالب الشعب الفلسطيني بعين الاعتبار".
وشدد على أن الرياء والكذب على مدار سنوات طويلة تكشف مع الأزمة، وأنه يجب على الدول التي كذبت طوال سنوات أن تعدل موقفها تجاه القضية الفلسطينية
، وأن فلسطين تطالب المجتمع الدولي باتخاذ نفس الخطوات مع الدول التي استغلت قوتها من أجل الافتراء على الشعب الفلسطيني وسلب حقه في إقامة دولته.