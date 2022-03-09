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https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-الخارجية-اللبناني-نحتاج-إلى-إرادة-جادة-تعبر-عن-وحدة-الموقف-العربي-1059678650.html
وزير الخارجية اللبناني: نحتاج إلى إرادة جادة تعبر عن وحدة الموقف العربي
وزير الخارجية اللبناني: نحتاج إلى إرادة جادة تعبر عن وحدة الموقف العربي
قال وزير الخارجية اللبناني، اليوم الأربعاء، إن العالم العربي في حاجة إلى إرادة جادة تعبّر عن وحدة الموقف العربي، في مواجهة المرحلة الجديدة التي تحتاج إلى أعلى... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T13:57+0000
2022-03-09T13:57+0000
العالم العربي
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وأشار الوزير اللبناني إلى أن: كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يحتاج إلى التنسيق بين العرب لضمان الأمن الغذائي وإمدادات الطاقة. ودعا الوزير اللبناني إلى:وانطلق، ظهر اليوم، اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية في دورته العادية 157، والذي يناقش العديد من الملفات العربية والإقليمية.
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العالم العربي

وزير الخارجية اللبناني: نحتاج إلى إرادة جادة تعبر عن وحدة الموقف العربي

13:57 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال وزير الخارجية اللبناني، اليوم الأربعاء، إن العالم العربي في حاجة إلى إرادة جادة تعبّر عن وحدة الموقف العربي، في مواجهة المرحلة الجديدة التي تحتاج إلى أعلى درجات التنسيق.
وأشار الوزير اللبناني إلى أن:

"التطورات الإقليمية والعالمية تلقي بظلالها على الوضع العربي، كما أن التطورات بين روسيا وأوكرانيا تلقي بظلالها على العديد من الملفات العربية ما يتطلب تنسيق الجهود بين الدول العربية في إطار الحوار الشفاف".

كما لفت إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء يحتاج إلى التنسيق بين العرب لضمان الأمن الغذائي وإمدادات الطاقة.
ودعا الوزير اللبناني إلى:
"ضرورة التعاون والتنسيق بشأن الجوانب الاقتصادية وصولا إلى التكامل بين الدول العربية ضرروة تغليب لغة الحوار بين الدول العربية والتأكيد على إعلاء المصالح الوطنية المشتركة للدول العربية التمسك بميثاق الجامعة العربية وخاصة المادة الثانية مضاعفة جهود توحيد الموقف العربي لإقامة علاقات متوازنة ومؤثرة إقليميا ودوليا".
وانطلق، ظهر اليوم، اجتماع وزراء الخارجية العرب في مقر جامعة الدول العربية في دورته العادية 157، والذي يناقش العديد من الملفات العربية والإقليمية.
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