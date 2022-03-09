https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-الزراعة-المصري-لدينا-اكتفاء-ذاتي-من-الدواجن-والألبان-1059680367.html
وزير الزراعة المصري: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والألبان
وزير الزراعة المصري: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والألبان
أعلن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، اليوم الأربعاء، اكتفاء بلاده ذاتيا من الدواجن والألبان. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T14:30+0000
2022-03-09T14:30+0000
2022-03-09T14:30+0000
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وقال القصير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن "الدولة بذلت جهدا كبيرا في ملف استنباط الأصناف"، بحسب موقع "اليوم السابع".وأضاف أنه "سيتم التسهيل على صغار المزارعين في عملية تسليم القمح"، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض والألبان.وأشار وزير الزراعة المصري، إلى أن القمح الذي سيتم استلامه من المزارعين الشهر المقبل يكفي حتى نهاية العام.وأعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بالفعل فتح أسواق خارجية لاستيراد القمح بدلا من روسيا وأوكرانيا، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.ونقلت صحيفة "فيتو" عن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قوله بأن بلاده بدأت في فتح أسواق جديدة لاستيراد القمح من الخارج بدلا من أسواق روسيا وأوكرانيا التي تشهد أزمة حاليا، مشيرا إلى أن مصر لديها تنوع في استيراد الذرة لأنه يدخل في تكوين الأعلاف التي تستخدم في تربية الدواجن.يأتي ذلك بالتزامن مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز زراعة القمح محليا، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن النسبة المزروعة من القمح 3.2 مليون فدان كانت مزروعة بالقمح العام الماضي مقابل 3.6 مليون فدان العام الحالي بزيادة 400 ألف فدان، ومن المستهدف تخزين من 5 إلى 5.5 مليون طن من القمح المزروع في الداخل.
https://arabic.sputniknews.com/20220226/الزراعة-المصرية-ما-لدينا-من-القمح-وما-يتم-حصاده-في-أبريل-المقبل-يكفينا-من-9-إلى-10-أشهر-1059174884.html
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أخبار مصر الآن
وزير الزراعة المصري: لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والألبان
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أعلن وزير الزراعة المصري، السيد القصير، اليوم الأربعاء، اكتفاء بلاده ذاتيا من الدواجن والألبان.
وقال القصير في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن "الدولة بذلت جهدا كبيرا في ملف استنباط الأصناف"، بحسب موقع "اليوم السابع".
وأضاف أنه "سيتم التسهيل على صغار المزارعين في عملية تسليم القمح"، لافتا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض والألبان.
وأشار وزير الزراعة المصري، إلى أن القمح الذي سيتم استلامه من المزارعين الشهر المقبل يكفي حتى نهاية العام.
وأعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، أنها بدأت بالفعل فتح أسواق خارجية لاستيراد القمح بدلا من روسيا وأوكرانيا، في ظل استمرار العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.
ونقلت صحيفة "فيتو"
عن رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، قوله بأن بلاده بدأت في فتح أسواق جديدة لاستيراد القمح من الخارج بدلا من أسواق روسيا وأوكرانيا التي تشهد أزمة حاليا، مشيرا إلى أن مصر لديها تنوع في استيراد الذرة لأنه يدخل في تكوين الأعلاف التي تستخدم في تربية الدواجن.
يأتي ذلك بالتزامن مع جهود الحكومة المصرية لتعزيز زراعة القمح محليا، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن النسبة المزروعة من القمح 3.2 مليون فدان كانت مزروعة بالقمح العام الماضي مقابل 3.6 مليون فدان العام الحالي بزيادة 400 ألف فدان، ومن المستهدف تخزين من 5 إلى 5.5 مليون طن من القمح المزروع في الداخل.