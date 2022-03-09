https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-المال-الفرنسي-يقارن-أزمة-الطاقة-الحالية-بأزمة-النفط-عام-1973-1059662135.html

وزير المال الفرنسي يقارن أزمة الطاقة الحالية بسابقتها عام 1973

وزير المال الفرنسي يقارن أزمة الطاقة الحالية بسابقتها عام 1973

يقول وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، إن أزمة الطاقة الحالية يمكن مقارنتها في حدتها وشدتها بأزمة النفط عام 1973. 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T09:34+0000

2022-03-09T09:34+0000

2022-03-09T09:35+0000

اقتصاد

العالم

روسيا

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وقال لو مير في مؤتمر حول الاستقلال الذاتي للطاقة والتحول البيئي، نظمته وزارة المال الفرنسية في إطار رئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي: "لن يكون من المبالغة القول إن أزمة الطاقة لعام 2022 يمكن مقارنتها في حدتها وشدتها بأزمة النفط عام 1973".تعرضت أسعار النفط والغاز العالمية في الأسابيع الأخيرة لضغوط من الوضع الجيوسياسي الصعب في العالم. على خلفية الوضع حول أوكرانيا والعملية العسكرية الروسية المستمرة حتى تحقيق أهدافها.تجاوز سعر نفط برنت، يوم أمس الثلاثاء، 125 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2012. في اليوم السابق، بلغ سعر خام برنت لفترة وجيزة 139.13 دولار للبرميل - للمرة الأولى منذ 16 يوليو/تموز 2008، خام غرب تكساس الوسيط - ارتفع إلى 130 دولارًا ، لأول مرة منذ 22 سبتمبر/أيلول 2008. تقترب الأسعار تدريجياً من المستويات القياسية التي تم الوصول إليها في 11 يوليو 2008.وقامت دول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو" بفرض العديد من العقوبات ضد روسيا في ضوء الصراع الروسي-الأوكراني، وتبحث الآن تلك الدول عن مصادر بديلة للطاقة تغنيها عن الاعتماد على الغاز والطاقة الروسية.وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/انخفاض-أسعار-الغاز-في-أوروبا-1059659166.html

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