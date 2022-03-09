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https://arabic.sputniknews.com/20220309/وكالة-السلطات-الأمريكية-لن-تفرض-عقوبات-على-اليورانيوم-من-روسيا-1059650067.html
وكالة: السلطات الأمريكية لن تفرض عقوبات على اليورانيوم من روسيا
وكالة: السلطات الأمريكية لن تفرض عقوبات على اليورانيوم من روسيا
لن تفرض القيادة الأمريكية عقوبات على اليورانيوم الروسي في إطار حظر على واردات الطاقة من روسيا واستثمارات جديدة في قطاع الطاقة الروسي، حسب وكالة رويترز. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T04:24+0000
2022-03-09T04:24+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وبحسب المنشور، فإن حوالي نصف اليورانيوم اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية الأمريكية يأتي إلى الولايات المتحدة من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان.في وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يحظر واردات الطاقة من روسيا والاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يصوت مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء على مشروع قانون سبق أن وافقت عليه اللجان المختصة في مجلسي البرلمان الأمريكي، والذي ينص أيضًا على حظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة. كان من المقرر في الأصل إجراء التصويت يوم الثلاثاء. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المبادرة رئيس الإدارة الأمريكية سلطة زيادة الرسوم التجارية على المنتجات من روسيا وبيلاروسيا. وفقًا لمشروع القانون، سيتعين على ممثل الولايات المتحدة في المفاوضات التجارية أيضًا أن يسعى لتحقيق تجميد مشاركة روسيا في منظمة التجارة العالمية وتعليق انضمام بيلاروسيا إليها.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

وكالة: السلطات الأمريكية لن تفرض عقوبات على اليورانيوم من روسيا

04:24 GMT 09.03.2022
© Photo / Public domainمحطة الطاقة النووية بيلاروسية БелАЭС
محطة الطاقة النووية بيلاروسية БелАЭС - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Photo / Public domain
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لن تفرض القيادة الأمريكية عقوبات على اليورانيوم الروسي في إطار حظر على واردات الطاقة من روسيا واستثمارات جديدة في قطاع الطاقة الروسي، حسب وكالة رويترز.
وبحسب المنشور، فإن حوالي نصف اليورانيوم اللازم لتشغيل محطات الطاقة النووية الأمريكية يأتي إلى الولايات المتحدة من روسيا وكازاخستان وأوزبكستان.
في وقت سابق، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يحظر واردات الطاقة من روسيا والاستثمارات الجديدة في قطاع الطاقة الروسي. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن يصوت مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء على مشروع قانون سبق أن وافقت عليه اللجان المختصة في مجلسي البرلمان الأمريكي، والذي ينص أيضًا على حظر واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة. كان من المقرر في الأصل إجراء التصويت يوم الثلاثاء. بالإضافة إلى ذلك، تمنح المبادرة رئيس الإدارة الأمريكية سلطة زيادة الرسوم التجارية على المنتجات من روسيا وبيلاروسيا. وفقًا لمشروع القانون، سيتعين على ممثل الولايات المتحدة في المفاوضات التجارية أيضًا أن يسعى لتحقيق تجميد مشاركة روسيا في منظمة التجارة العالمية وتعليق انضمام بيلاروسيا إليها.
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