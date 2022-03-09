https://arabic.sputniknews.com/20220309/وكالة-الطاقة-النووية-الأوكرانية-أوكرانيا-كانت-غنية-باليورانيوم-قبل-عام-2012-1059675110.html
وكالة الطاقة النووية الأوكرانية: أوكرانيا كانت غنية باليورانيوم قبل عام 2012
وكالة الطاقة النووية الأوكرانية: أوكرانيا كانت غنية باليورانيوم قبل عام 2012
أكد مدير وكالة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرغوأتوميا"، بيتر كوتين، أن "أوكرانيا كانت غنية جدًا باليورانيوم قبل عام 2012". 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T12:58+0000
2022-03-09T12:58+0000
2022-03-09T13:20+0000
أخبار أوكرانيا
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واعترف كوتين أنه "حتى عام 2012 كان هناك يورانيوم عالي التخصيب في أوكرانيا".وأضاف كوتين: "نقلت أوكرانيا جميع المواد النووية، واليورانيوم العالي التخصيب، التي كانت موجودة في السابق في مواقع المؤسسات العلمية التابعة لمعهد خاركوف للفيزياء والتكنولوجيا ومعهد البحوث النووية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، إلى روسيا في مارس، آذار 2012 تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي حصل على وثائق للحرس الوطني الأوكراني تؤكد استعداد كييف لعملية هجومية في دونباس في مارس/ آذار من العام الحالي.وقال الجنرال: "خلال عملية عسكرية خاصة، تمكن الجنود الروس من الحصول على وثائق سرية لقيادة الحرس الوطني الأوكراني. تؤكد هذه الوثائق استعداد نظام كييف السري لعملية هجومية في دونباس في مارس 2022".وشدد كوناشينكوف على أن وزارة الدفاع تتذكر جيدا تصريحات قيادة نظام كييف التي عممتها وسائل الإعلام الغربية في فبراير/شباط، بشأن الغياب المزعوم لأية خطط للاستيلاء المسلح على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية ورغبتهم في حل جميع القضايا، وزعمت أنه ستتم "بالوسائل السياسية والدبلوماسية".
https://arabic.sputniknews.com/20220309/وزير-الخارجية-الأوكراني-يدعو-إلى-خفض-سقف-التوقعات-من-المفاوضات-مع-لافروف-1059669480.html
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أخبار أوكرانيا
وكالة الطاقة النووية الأوكرانية: أوكرانيا كانت غنية باليورانيوم قبل عام 2012
12:58 GMT 09.03.2022 (تم التحديث: 13:20 GMT 09.03.2022) تابعنا عبر
أكد مدير وكالة الطاقة النووية الأوكرانية "إنيرغوأتوميا"، بيتر كوتين، أن "أوكرانيا كانت غنية جدًا باليورانيوم قبل عام 2012".
واعترف كوتين أنه "حتى عام 2012 كان هناك يورانيوم عالي التخصيب في أوكرانيا".
وأضاف كوتين: "نقلت أوكرانيا جميع المواد النووية، واليورانيوم العالي التخصيب، التي كانت موجودة في السابق في مواقع المؤسسات العلمية التابعة لمعهد خاركوف للفيزياء والتكنولوجيا ومعهد البحوث النووية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، إلى روسيا في مارس، آذار 2012 تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، أن الجيش الروسي حصل على وثائق للحرس الوطني الأوكراني تؤكد استعداد كييف لعملية هجومية في دونباس في مارس/ آذار من العام الحالي.
وقال الجنرال
: "خلال عملية عسكرية خاصة، تمكن الجنود الروس من الحصول على وثائق سرية لقيادة الحرس الوطني الأوكراني. تؤكد هذه الوثائق استعداد نظام كييف السري لعملية هجومية في دونباس في مارس 2022".
وشدد كوناشينكوف على أن وزارة الدفاع تتذكر جيدا تصريحات قيادة نظام كييف التي عممتها وسائل الإعلام الغربية في فبراير/شباط، بشأن الغياب المزعوم لأية خطط للاستيلاء المسلح على جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية ورغبتهم في حل جميع القضايا، وزعمت أنه ستتم "بالوسائل السياسية والدبلوماسية".