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https://arabic.sputniknews.com/20220309/-آر-تي-تؤكد-أن-تلغرام-حظر-عرض-منشورات-القناة-دون-سابق-إنذار-1059671360.html
"آر تي" تؤكد أن تلغرام حظر عرض منشورات القناة دون سابق إنذار
"آر تي" تؤكد أن تلغرام حظر عرض منشورات القناة دون سابق إنذار
ذكرت قناة RT الروسية أن "تلغرام" قام بحظر عرض منشورات القناة دون سابق إنذار. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T11:48+0000
2022-03-09T11:48+0000
قناة rt
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وأوضحت القناة على تلغرام: "حظر تلغرام عرض التضمينات لمنشورات RT دون سابق إنذار. ماذا يعني هذا: الروابط منشورات قنواتنا في المتصفح لا تعرض المنشور، ولكنها تعرض فقط الانتقال إلى تلغرام لقراءتها. نفس الشيء يحدث في تلغرام نفسها - العرض ليس مفتوحا. القنوات الإخبارية الأخرى ليس لديها مثل هذه المشكلة. نبحث عن سبب التقييد".أشارت RT إلى أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا في وقت سابق على حظر بث "سبوتنيك" و RT في الاتحاد الأوروبي؛ وقد أدانت نقابات الصحفيين في اليونان والعديد من وسائل الإعلام الأجنبية هذا القرار.في وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن عرقلة عمل عدد من وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي، كإحدى العقوبات فيما يتعلق بالعملية الخاصة التي نفذتها روسيا لنزع السلاح في أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
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قناة rt

"آر تي" تؤكد أن تلغرام حظر عرض منشورات القناة دون سابق إنذار

11:48 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورمكتب آر تي
مكتب آر تي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
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ذكرت قناة RT الروسية أن "تلغرام" قام بحظر عرض منشورات القناة دون سابق إنذار.
وأوضحت القناة على تلغرام: "حظر تلغرام عرض التضمينات لمنشورات RT دون سابق إنذار. ماذا يعني هذا: الروابط منشورات قنواتنا في المتصفح لا تعرض المنشور، ولكنها تعرض فقط الانتقال إلى تلغرام لقراءتها. نفس الشيء يحدث في تلغرام نفسها - العرض ليس مفتوحا. القنوات الإخبارية الأخرى ليس لديها مثل هذه المشكلة. نبحث عن سبب التقييد".
أشارت RT إلى أن الممثلين الدائمين لدول الاتحاد الأوروبي وافقوا في وقت سابق على حظر بث "سبوتنيك" و RT في الاتحاد الأوروبي؛ وقد أدانت نقابات الصحفيين في اليونان والعديد من وسائل الإعلام الأجنبية هذا القرار.
في وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن عرقلة عمل عدد من وسائل الإعلام الروسية في الاتحاد الأوروبي، كإحدى العقوبات فيما يتعلق بالعملية الخاصة التي نفذتها روسيا لنزع السلاح في أوكرانيا.
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