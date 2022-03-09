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https://arabic.sputniknews.com/20220309/-إيران-تتوعد-إسرائيل-بعد-مقتل-اثنين-من-الحرس-الثوري-في-سوريالن-تمر-من-دون-رد-1059652684.html
إيران تتوعد إسرائيل بعد مقتل اثنين من الحرس الثوري في سوريا..."لن تمر من دون رد"
إيران تتوعد إسرائيل بعد مقتل اثنين من الحرس الثوري في سوريا..."لن تمر من دون رد"
علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، على مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني بغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T06:46+0000
2022-03-09T06:46+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "عمليات الكيان المجرم لن تمر من دون رد"، مؤكدا أن "الرد على هذا الكيان العنصري ومواجهة جرائمه من أهداف محور المقاومة"، حسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية.وكان الحرس الثوري الإيراني قد تعهد أمس الثلاثاء، بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه بغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا.ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق".وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده بقصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/الحرس-الثوري-الإيراني-يتوعد-إسرائيل-بالثأر-لمقتل-2-من-أفراده-في-سوريا-1059644193.html
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أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم

إيران تتوعد إسرائيل بعد مقتل اثنين من الحرس الثوري في سوريا..."لن تمر من دون رد"

06:46 GMT 09.03.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYالحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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علقت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، على مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني بغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن "عمليات الكيان المجرم لن تمر من دون رد"، مؤكدا أن "الرد على هذا الكيان العنصري ومواجهة جرائمه من أهداف محور المقاومة"، حسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الإيرانية.
جنود تابعين لقوات الحرس الثوري الإيراني على متن سفينة حربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2022
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل بالثأر لمقتل 2 من أفراده في سوريا
أمس, 20:29 GMT
وكان الحرس الثوري الإيراني قد تعهد أمس الثلاثاء، بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه بغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا.
ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية نقلا عن الحرس الثوري بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده بقصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
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