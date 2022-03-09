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https://arabic.sputniknews.com/20220309/-السفن-التركية-تواصل-عملها-في-الموانئ-الروسية-باستثناء-الموجودة-في-بحر-آزوف-1059657217.html
السفن التركية تواصل عملها في الموانئ الروسية باستثناء الموجودة في بحر آزوف
السفن التركية تواصل عملها في الموانئ الروسية باستثناء الموجودة في بحر آزوف
تواصل سفن الشحن التركية عملها في الموانئ الروسية، باستثناء موانئ بحر آزوف، بحسب بيان أصدرته اليوم الأربعاء، المديرية الرئيسية للشؤون البحرية التابعة لوزارة... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:26+0000
2022-03-09T08:26+0000
اقتصاد
أخبار تركيا اليوم
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وجاء في تغريدة للمديرية: " نعلن عن إجلاء 83 بحارا من 23 سفينة أو سفينة ترفع العلم التركي منتظرة في موانئ أوكرانيا. ويتم الإجلاء بدعم من الخارجية التركية. ويتواصل العمل على إجلاء باقي أفراد الطاقم. وإن عمليات الشحن في الموانئ الروسية مستمرة ، باستثناء موانئ بحر آزوف".بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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اقتصاد, أخبار تركيا اليوم

السفن التركية تواصل عملها في الموانئ الروسية باستثناء الموجودة في بحر آزوف

08:26 GMT 09.03.2022
© Sputnik . Nina Zotina / الذهاب إلى بنك الصور قوارب نجاة خارج سفينة ركاب "كنياز فلاديمير" (الأمير فلاديمير) في ميناء سوتشي، روسيا
 قوارب نجاة خارج سفينة ركاب كنياز فلاديمير (الأمير فلاديمير) في ميناء سوتشي، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© Sputnik . Nina Zotina
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تواصل سفن الشحن التركية عملها في الموانئ الروسية، باستثناء موانئ بحر آزوف، بحسب بيان أصدرته اليوم الأربعاء، المديرية الرئيسية للشؤون البحرية التابعة لوزارة النقل والبنية التحتية التركية.
وجاء في تغريدة للمديرية: " نعلن عن إجلاء 83 بحارا من 23 سفينة أو سفينة ترفع العلم التركي منتظرة في موانئ أوكرانيا. ويتم الإجلاء بدعم من الخارجية التركية. ويتواصل العمل على إجلاء باقي أفراد الطاقم. وإن عمليات الشحن في الموانئ الروسية مستمرة ، باستثناء موانئ بحر آزوف".
بدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح يوم 24 فبراير/ شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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