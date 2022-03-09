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وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية وأوكرانيا
وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية وأوكرانيا
أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن العلاقات... 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T08:06+0000
2022-03-09T08:06+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وأضافت الوكالة الرسمية، أن الجانبين بحثا كذلك تطورات الأوضاع في أوكرانيا وأهمية العمل على الوصول لتسوية سياسية للأزمة.يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين: "رفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد التحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن".وذكرت الصحيفة، أن الأمير والشيخ تحدثا الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي. وبحسب المنشور، ترفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج النفط والالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.وقال مسؤولون إن أبو ظبي والرياض قلقتان من رد أمريكي "مقيَّد" على الضربات الصاروخية لأنصار الله في اليمن وإحياء اتفاق نووي إيراني يُزعم أنه يتجاهل مخاوفهما الأمنية.
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أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير الخارجية الإماراتي يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية وأوكرانيا

08:06 GMT 09.03.2022
© AFP 2022 / STRINGERالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2022
© AFP 2022 / STRINGER
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أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، اليوم الأربعاء، بأن وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.
وأضافت الوكالة الرسمية، أن الجانبين بحثا كذلك تطورات الأوضاع في أوكرانيا وأهمية العمل على الوصول لتسوية سياسية للأزمة.
يأتي ذلك بعدما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن مسؤولين: "رفض ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد التحدث إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن".
وذكرت الصحيفة، أن الأمير والشيخ تحدثا الأسبوع الماضي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكذلك مع فلاديمير زيلينسكي. وبحسب المنشور، ترفض الإمارات والسعودية زيادة إنتاج النفط والالتزام بخطة أقرتها "أوبك" ومجموعة من المنتجين بقيادة روسيا.
وقال مسؤولون إن أبو ظبي والرياض قلقتان من رد أمريكي "مقيَّد" على الضربات الصاروخية لأنصار الله في اليمن وإحياء اتفاق نووي إيراني يُزعم أنه يتجاهل مخاوفهما الأمنية.
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