https://arabic.sputniknews.com/20220309/100-عضو-في-البرلمان-الأوروبي-يدعون-إلى-مقاطعة-واردات-الوقود-من-روسيا-1059682727.html

100 عضو في البرلمان الأوروبي يدعون إلى مقاطعة واردات الوقود من روسيا

100 عضو في البرلمان الأوروبي يدعون إلى مقاطعة واردات الوقود من روسيا

وقع نحو مئة عضو من أصل 705، في البرلمان الأوروبي، على خطاب لدعوة الدول الأوروبية لمقاطعة الغاز والنفط الروسي؛ وذلك "لتجنب مواصلة أوروبا مساعدة موسكو في تمويل... 09.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-09T14:59+0000

2022-03-09T14:59+0000

2022-03-09T14:59+0000

أخبار روسيا اليوم

روسيا

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أمستردام - سبوتنيك. وقال خبر صحفي، على الموقع الإلكتروني للوكالة الإخبارية الهولندية "إن أو إس"، اليوم الأربعاء، إن "حوالي مئة عضو في البرلمان الأوروبي وقعوا على خطاب يدعو قادة دول الاتحاد الأوروبي إلى مقاطعة الغاز والنفط الروسي".كما اعتبر أعضاء البرلمان الأوروبي مواصلة أوروبا استيراد الغاز والنفط الروسي، "خطوة غير مسؤولة، إذ على أوروبا التوقف عن دعم صندوق حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".ونوه الخبر الصحفي إلى عزم أعضاء البرلمان الأوروبي، الموقعين على الدعوة، مناقشة الملف مع قادة الدول الأعضاء، خلال القمة المزمع عقدها، غدا، في فرنسا.وأضاف الخبر: "أوروبا تدفع 600 مليون يورو يوميا لشراء الوقود الأحفوري الروسي، والتي تمكن بوتين من شراء نحو 400 دبابة من طراز تي - 72، يوميًا".جدير بالذكر، أن الولايات المتحدة أعلنت، أمس، مقاطعة النفط والغاز الروسي؛ كما تعتزم بريطانيا اتخاذ نفس الخطوة بشكل تدريجي، قبل نهاية العام الحالي.كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة لإنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي، بحلول عام 2030.وتأتي هذه التطورات استمرار لسلسة العقوبات الغربية العنيفة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.

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