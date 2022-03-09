https://arabic.sputniknews.com/20220309/2-مليون-من-الأوكرانيين-طلبوا-نقلهم-إلى-روسيا-القوات-الروسية-تواصل-جهودها-وفقا-للخطة-1059674513.html
2 مليون من الأوكرانيين طلبوا نقلهم إلى روسيا... القوات الروسية تواصل جهودها وفقا للخطة
2 مليون من الأوكرانيين طلبوا نقلهم إلى روسيا... القوات الروسية تواصل جهودها وفقا للخطة
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجري وفقا للخطة الموضوعة. 09.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-09T12:57+0000
2022-03-09T12:57+0000
2022-03-09T12:57+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
أخبار جمهورية دونيتسك
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ونوهت ماريا زاخاروفا، في حديثها للصحفيين في يوم 9 مارس/آذار، إلى أن منفذي العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى توفير الأمن للناس في أوكرانيا وحمايتهم من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني يحرصون على المحافظة على سلامة المدنيين وتجنب إصابتهم بالأذى.ومن جانبها لا تتوانى قوات نظام الحكم الأوكراني عن استخدام المدنيين كدروع بشرية. ولذلك لا تسمح لهم بمغادرة المدن التي تنوي القوات الروسية تحريرها من سيطرة المسلحين.وأبلغت متحدثة الخارجية الروسية للصحفيين أن حوالي ملونين من سكان أوكرانيا طلبوا نقلهم إلى روسيا، وقد تمكن 140 ألفا منهم من مغادرة أوكرانيا إلى روسيا.وقالت إن موفدي روسيا إلى المفاوضات مع أوكرانيا ما برحوا يناشدون الطرف الأوكراني وقف القتال لتفادي إراقة الدماء. وأكدت أن العملية العسكرية الروسية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا والإطاحة بنظام الحكم فيها.وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة وتخليصها من النازية.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك
2 مليون من الأوكرانيين طلبوا نقلهم إلى روسيا... القوات الروسية تواصل جهودها وفقا للخطة
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تجري وفقا للخطة الموضوعة.
ونوهت ماريا زاخاروفا، في حديثها للصحفيين في يوم 9 مارس/آذار، إلى أن منفذي العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى توفير الأمن للناس في أوكرانيا وحمايتهم من اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني يحرصون على المحافظة على سلامة المدنيين وتجنب إصابتهم بالأذى.
ومن جانبها لا تتوانى قوات نظام الحكم الأوكراني عن استخدام المدنيين كدروع بشرية. ولذلك لا تسمح لهم بمغادرة المدن التي تنوي القوات الروسية تحريرها من سيطرة المسلحين.
وأبلغت متحدثة الخارجية الروسية للصحفيين
أن حوالي ملونين من سكان أوكرانيا طلبوا نقلهم إلى روسيا، وقد تمكن 140 ألفا منهم من مغادرة أوكرانيا إلى روسيا.
وقالت إن موفدي روسيا إلى المفاوضات مع أوكرانيا ما برحوا يناشدون الطرف الأوكراني وقف القتال لتفادي إراقة الدماء. وأكدت أن العملية العسكرية الروسية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا والإطاحة بنظام الحكم فيها.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب الإبادة الجماعية ضدهم على مدى ثمانية أعوام. ومن أجل ذلك يجب إخلاء أوكرانيا من الأسلحة وتخليصها من النازية.