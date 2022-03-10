https://arabic.sputniknews.com/20220310/أردوغان-يعرب-لبايدن-عن-أمله-رفع-العقوبات-والحصول-على-طائرات-حربية-جديدة-1059737860.html
أردوغان يعرب لبايدن عن أمله رفع العقوبات والحصول على طائرات حربية جديدة
أردوغان يعرب لبايدن عن أمله رفع العقوبات والحصول على طائرات حربية جديدة
شدد الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على أن "الوقت قد حان ومنذ فترة طويلة لرفع جميع العقوبات غير العادلة المفروضة على... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T17:34+0000
2022-03-10T17:34+0000
2022-03-10T17:35+0000
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كما أبلغ أردوغان بايدن في اتصال هاتفي بينهما بأن أنقرة تتوقع تلبية طلبها شراء 40 طائرة جديدة، وتحديث أسطولها من طائرات "إف-16" في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة "رويترز".وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر نيسان/ أبريل 2021، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية وعدد من المسؤولين الرفيعين على خلفية العلاقات بقطاع الدفاع الروسي (شراء أنقرة واختبارها منظومة صواريخ إس 400) الروسية للدفاع الجوي.وقال موقع تابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات المفروضة على تركيا تستهدف هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.كما أعلنت ضمن البيان فرض عقوبات على 3 أتراك آخرين لهم علاقة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.وفي وقت سابق، فرضت أمريكا عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، وفقا للمادة 231 من "قانون مكافحة خصوم أمريكا (كاتسا) لشرائها منظومات إس-400 الروسية للدفاع الجوي".وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية، وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وضباط آخرين.وكان الكونغرس الأمريكي، صادق على فرض عقوبات على تركيا، على خلفية اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" الروسية.وردت وزارة الخارجية التركية على العقوبات قائلة إنها "ترفض وتندد بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب".وأضافت أن "عقوبات أمريكا ستضر العلاقات وتركيا سترد بما يلزم". كما دعت واشنطن لمراجعة "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.
https://arabic.sputniknews.com/20211031/الرئاسة-التركية-تصدر-بيانا-بشأن-لقاء-أردوغان-وبايدن-في-مجموعة-العشرين-1050583313.html
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جو بايدن, رجب طيب أردوغان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تركيا اليوم, العالم
أردوغان يعرب لبايدن عن أمله رفع العقوبات والحصول على طائرات حربية جديدة
17:34 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 17:35 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
شدد الرئيس التركي رجب طيب أرودغان، للرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، على أن "الوقت قد حان ومنذ فترة طويلة لرفع جميع العقوبات غير العادلة المفروضة على تركيا في مجال الصناعات الدفاعية".
كما أبلغ أردوغان بايدن في اتصال هاتفي بينهما بأن أنقرة تتوقع تلبية طلبها شراء 40 طائرة جديدة، وتحديث أسطولها من طائرات "إف-16" في أقرب وقت ممكن، وفقا لوكالة "رويترز".
وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية، في شهر نيسان/ أبريل 2021، عقوبات على إدارة الصناعات الدفاعية التركية وعدد من المسؤولين الرفيعين على خلفية العلاقات بقطاع الدفاع الروسي (شراء أنقرة واختبارها منظومة صواريخ إس 400) الروسية للدفاع الجوي.
31 أكتوبر 2021, 12:22 GMT
وقال موقع تابع لوزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات المفروضة على تركيا تستهدف هيئة الصناعات الدفاعية التركية
ورئيسها إسماعيل دمير.
كما أعلنت ضمن البيان فرض عقوبات على 3 أتراك آخرين لهم علاقة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.
وفي وقت سابق، فرضت أمريكا عقوبات
على إدارة الصناعات الدفاعية التركية، وفقا للمادة 231 من "قانون مكافحة خصوم أمريكا (كاتسا) لشرائها منظومات إس-400 الروسية للدفاع الجوي".
وتشمل العقوبات حظرا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية إلى إدارة الصناعات الدفاعية التركية
، وتجميد الأصول وقيود التأشيرة على الدكتور إسماعيل دمير، رئيس الإدارة، وضباط آخرين.
وكان الكونغرس الأمريكي، صادق على فرض عقوبات على تركيا، على خلفية اقتنائها منظومة الصواريخ الروسية "إس 400" الروسية.
وردت وزارة الخارجية التركية على العقوبات قائلة إنها "ترفض وتندد بالعقوبات الأمريكية أحادية الجانب".
وأضافت أن "عقوبات أمريكا ستضر العلاقات وتركيا سترد بما يلزم". كما دعت واشنطن لمراجعة "الخطأ الجسيم" والتراجع عنه في أقرب وقت ممكن.