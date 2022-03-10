https://arabic.sputniknews.com/20220310/أسترالي-يدخل-غينيس-بعد-وضع-6-قطع-إم-آند-إمز-فوق-بعضها-فيديو-1059723514.html
أسترالي يدخل "غينيس" بعد وضع 6 قطع "إم آند إمز" فوق بعضها... فيديو
أسترالي يدخل "غينيس" بعد وضع 6 قطع "إم آند إمز" فوق بعضها... فيديو
دخل مواطن أسترالي موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما نجح في تقديم أطول عمود رأسي مكون من قطع حلوى "إم آند إمز". 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:09+0000
2022-03-10T13:09+0000
2022-03-10T13:15+0000
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ونجح الأسترالي بريندان كيلبي في وضع 6 قطع " إم آند إمز" فوق بعضها، ليكون بذلك صاحب أطول عمود من نوعه، ما أهله لدخول موسوعة غينيس.وقالت الموسوعة عبر قناتها على "يوتيوب" إن "غينيس" تهتم بإظهار كل شخص في العالم يثبت أنه الأفضل في شيء ما، وهذا هو هدف موسوعة غينيس سواء كان الشخص المختار يمتلك قوة تحمل خارقة أو يمتلك أصغر كلب في العالم أو يستطيع إنشاء أكبر سلسلة دومينو بشرية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
أسترالي يدخل "غينيس" بعد وضع 6 قطع "إم آند إمز" فوق بعضها... فيديو
13:09 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 13:15 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
دخل مواطن أسترالي موسوعة غينيس للأرقام القياسية بعدما نجح في تقديم أطول عمود رأسي مكون من قطع حلوى "إم آند إمز".
ونجح الأسترالي بريندان كيلبي في وضع 6 قطع " إم آند إمز" فوق بعضها، ليكون بذلك صاحب أطول عمود من نوعه، ما أهله لدخول موسوعة غينيس.
وقالت الموسوعة عبر قناتها على "يوتيوب" إن "غينيس" تهتم بإظهار كل شخص في العالم يثبت أنه الأفضل في شيء ما، وهذا هو هدف موسوعة غينيس سواء كان الشخص المختار يمتلك قوة تحمل خارقة أو يمتلك أصغر كلب في العالم أو يستطيع إنشاء أكبر سلسلة دومينو بشرية.