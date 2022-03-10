https://arabic.sputniknews.com/20220310/أمريكا-تقرر-تسريع-منح-التراخيص-لمواطنيها-لتصدير-أسلحة-نارية-وذخيرة-إلى-أوكرانيا-1059697650.html

أمريكا تسرع منح التراخيص لمواطنيها لشحن الأسلحة النارية والذخيرة لأوكرانيا

أمريكا تسرع منح التراخيص لمواطنيها لشحن الأسلحة النارية والذخيرة لأوكرانيا

قالت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تسرع عمليات معالجة طلبات الأمريكيين لتصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T02:03+0000

2022-03-10T02:03+0000

2022-03-10T02:25+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/09/1059681960_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c186b658782d250839fc0a5f8a40813c.jpg

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إنها فرضت قيودا على الصادرات من روسيا "لإضعاف قدرتها على مواصلة العدوان العسكري" وإنه يجب على الأمريكيين مراجعة اللوائح لمعرفة ما إذا كانت هناك ضرورة للحصول على ترخيص لتصدير أسلحة نارية معينة إلى أوكرانيا.وقال متحدث باسم الوزارة "الوزارة تسرع عملية معالجة طلبات تصدير أسلحة نارية وذخيرة لأوكرانيا بموجب العمليات والسلطات القائمة"، بحسب رويترز.وبعث المدير التنفيذي لمقاطعة ناسو، بروس بلاكمان، في لونغ آيلاند بولاية نيويورك، يوم الأربعاء برسالة إلى الرئيس جو بايدن يطلب فيها موافقة فدرالية فورية لشحن أكثر من 50 بندقية كان قد جمعها في حملة تبرعات لأوكرانيا.وقال بلاكمان: "حقيقة أن لدينا الكثير من الملكية القانونية للأسلحة في الولايات المتحدة تعني، كما تعلم، أن الناس قد يكون لديهم سلاح احتياطي للمساهمة"، مضيفًا أنه تلقى اهتمامًا من جميع أنحاء البلاد بحملات أسلحة مماثلة.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 شباط/فبراير الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة القوات الأوكرانية.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.إلى ذلك، تبنت الدول الغربية، ومن بينها بريطانيا، على مدار الأيام الماضية، حزمة عقوبات اقتصادية صارمة ضد روسيا، في محاولة للضغط على موسكو، لوقف العملية العسكرية في أوكرانيا.وأعلن الرئيس الروسي السبت الماضي أن قرار موسكو وضع قوات الردع في حالة تأهب تم اتخاذه بعد "زلة لسان" من وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بشأن احتمال إشراك حلف الناتو في الصراع.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/رئيس-الوزراء-البريطاني-يتعهد-بمواصلة-تشديد-العقوبات-على-روسيا-1059696585.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الولايات المتحدة الأمريكية