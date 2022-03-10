https://arabic.sputniknews.com/20220310/أمريكا-والأنشطة-البيولوجية-في-أوكرانيا-1059723334.html
أمريكا والأنشطة البيولوجية في أوكرانيا
أمريكا والأنشطة البيولوجية في أوكرانيا
نفت الولايات المتحدة الأمريكية وجود معامل كيميائية أو بيولوجية لها في أوكرانيا، ووصفت مزاعم روسيا بأنها "محاولة لتبرير عمليتها العسكرية". 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:14+0000
2022-03-10T13:14+0000
2022-03-10T13:14+0000
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وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في سلسلة تغريدات على "تويتر":وأشارت جين بساكي إلى أن "روسيا تخترع ذرائع كاذبة في محاولة لتبرير أفعالها المروعة في أوكرانيا".ودعا السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، واشنطن إلى الوقف الفوري للأنشطة البيولوجية العسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.ورفض أنطونوف الاتهامات الأمريكية بارتكاب انتهاكات روسية مزعومة للاتفاقيات الكيماوية والبيولوجية، ومن وجهة نظره، أظهرت مثل هذه التصريحات المتوترة من قبل البيت الأبيض قلق الولايات المتحدة بشأن الكشف عن برنامجها البيولوجي العسكري بالقرب من الحدود الروسية.اقرأ المزيد - روسيا تطالب واشنطن بالوقف الفوري لأنشطتها العسكرية البيولوجية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
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أمريكا والأنشطة البيولوجية في أوكرانيا
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نفت الولايات المتحدة الأمريكية وجود معامل كيميائية أو بيولوجية لها في أوكرانيا، ووصفت مزاعم روسيا بأنها "محاولة لتبرير عمليتها العسكرية".
وقالت جين بساكي المتحدثة باسم البيت الأبيض في سلسلة تغريدات على "تويتر":
علمنا بمزاعم روسيا الكاذبة بشأن مختبرات أسلحة بيولوجية أمريكية وتطوير أسلحة كيماوية في أوكرانيا، بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية واتفاقية الأسلحة البيولوجية، لا تقوم الولايات المتحدة بتطوير أو امتلاك مثل هذه الأسلحة في أي مكان.
وأشارت جين بساكي إلى أن "روسيا تخترع ذرائع كاذبة
في محاولة لتبرير أفعالها المروعة في أوكرانيا".
ودعا السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، اليوم الخميس، واشنطن إلى الوقف الفوري للأنشطة البيولوجية العسكرية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.
ورفض أنطونوف الاتهامات الأمريكية بارتكاب انتهاكات روسية مزعومة للاتفاقيات الكيماوية والبيولوجية، ومن وجهة نظره، أظهرت مثل هذه التصريحات المتوترة من قبل البيت الأبيض قلق الولايات المتحدة بشأن الكشف عن برنامجها البيولوجي العسكري بالقرب من الحدود الروسية.