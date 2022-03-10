https://arabic.sputniknews.com/20220310/أوكرانيا-تفقد-القدرة-على-تصنيع-ما-يعد-مفخرة-صناعتها-العسكرية-1059699667.html

أوكرانيا تفقد القدرة على تصنيع ما يعد مفخرة صناعتها العسكرية

أوكرانيا تفقد القدرة على تصنيع ما يعد مفخرة صناعتها العسكرية

لا تستطيع أوكرانيا تصنيع ما يعتبر مفخرة صناعتها العسكرية بسبب الدمار الذي أصاب أهم مصنع أوكراني لإنتاج الدبابات في مدينة خاركوف. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T06:32+0000

2022-03-10T06:32+0000

2022-03-10T06:32+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

رصد عسكري

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كان هذا المصنع الذي شيّده الاتحاد السوفيتي ينتج في زمن الاتحاد السوفيتي دبابات "تي-64" و"تي-80أو دي" وفقا لما ذكرته "روسيسكايا غازيتا". وبعد خروج أوكرانيا من الاتحاد السوفيتي ركز المصنع على إنتاج ما يمكن بيعه إلى الدول الأجنبية، وتمكّن في عام 1996 من التعاقد على توريد أكثر من 300 دبابة من طراز "تي-80أو دي" لباكستان. ثم بدأت الإخفاقات تلاحقه. فمثلا، رفض العراق شراء ما ينتجه المصنع من ناقلات الجنود المدرعة بسبب ظهور الشروخ في جسمها.وقام المصنع بإجراء تغييرات على دبابات كان ينتجها في زمن الاتحاد السوفيتي لتظهر إلى النور دبابة جديدة تحت اسم "أوبلوت". إلا أن المصنع لم يعد قادرا على إنتاج الدبابات العصرية بعدما حظرت السلطات الأوكرانية استيراد مواد تدخل في صناعة الدبابات من روسيا في عام 2014. وفي عام 2015 صدر قرار بتنظيم إنتاج المواد اللازمة محليًا. وسرعان ما وعدت السلطات بتسليم النموذج العملي الأول من دبابة "أوبلوت" التي تعتبر أفضل دبابة من صنع أوكراني إلى القوات المسلحة الأوكرانية في عام 2023.ولا يمكن أن تأخذ هذه الخطة طريقها نحو التنفيذ والتفعيل بعدما أصاب الدمار أهم مصنع أوكراني لإنتاج المدرعات.تعد خاركوف واحدة من المدن الأوكرانية الكبيرة التي وصلتها معارك تحرير منطقة دونباس من سيطرة قوات نظام الحكم الأوكراني الذي يواصل حربه على المواطنين في جنوب شرقي أوكرانيا منذ عام 2014. وبدأت قوات الحماية الشعبية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك أخيرا تطرد قوات الاحتلال من مقاطعة دونيتسك بمساعدة القوات الروسية التي بدأت منذ 24 فبراير/ شباط 2022 عمليتها الهادفة إلى إخلاء أوكرانيا من الأسلحة التي يستخدمها متطرفون يسيطرون على المؤسسة الحاكمة الأوكرانية لأغراض عدوانية ضد روسيا.

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أخبار أوكرانيا, رصد عسكري