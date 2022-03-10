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https://arabic.sputniknews.com/20220310/إثيوبيا-نلتزم-الحياد-بين-روسيا-وأكرانيا-ولا-أحد-يستطيع-الانتصار-في-هذه-الحرب-1059736609.html
إثيوبيا: نلتزم الحياد بين روسيا وأكرانيا ولا أحد يستطيع الانتصار في هذه الحرب
إثيوبيا: نلتزم الحياد بين روسيا وأكرانيا ولا أحد يستطيع الانتصار في هذه الحرب
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، سبب تغيبها عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً والتي كانت مخصصة لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:51+0000
2022-03-10T16:51+0000
أخبار إثيوبيا
أخبار أوكرانيا
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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، بحسب موقع إذاعة "فانا".وقال المتحدث الإثيوبي إن قرار بلاده بعدم حضور الجلسة كان قرارا دبلوماسيا ناضجا، ويتوافق مع سياستها في الوقوف على الحياد.ووصف مفتي، النزاع الروسي الأوكراني بأنه "خطير"، مشيرا إلى أن أطراف النزاع مسلحة نوويا وأن هذا ما يهدد أمن وسلامة العالم.ورأى أنه لا أحد يستطيع أن ينتصر في هذه الحرب، لافتا إلى أن بلاده دعت أطراف الأزمة إلى البحث عن حل سريع، من أجل إنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة.في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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أخبار إثيوبيا, أخبار أوكرانيا

إثيوبيا: نلتزم الحياد بين روسيا وأكرانيا ولا أحد يستطيع الانتصار في هذه الحرب

16:51 GMT 10.03.2022
© REUTERS / Tiksa Negeriرئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد
رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / Tiksa Negeri
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، سبب تغيبها عن جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخراً والتي كانت مخصصة لبحث الأزمة الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، بحسب موقع إذاعة "فانا".
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
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16:25 GMT
وقال المتحدث الإثيوبي إن قرار بلاده بعدم حضور الجلسة كان قرارا دبلوماسيا ناضجا، ويتوافق مع سياستها في الوقوف على الحياد.
ووصف مفتي، النزاع الروسي الأوكراني بأنه "خطير"، مشيرا إلى أن أطراف النزاع مسلحة نوويا وأن هذا ما يهدد أمن وسلامة العالم.
ورأى أنه لا أحد يستطيع أن ينتصر في هذه الحرب، لافتا إلى أن بلاده دعت أطراف الأزمة إلى البحث عن حل سريع، من أجل إنهاء الأزمة عبر الحوار وبالطرق السلمية ومن خلال دبلوماسية نشطة.
في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/ شباط الماضي، بدأت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... الأسبوع الثاني للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس17:23 GMT
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