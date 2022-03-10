https://arabic.sputniknews.com/20220310/إسرائيل-تجري-استعداداتها-لأي-طوارئ-عسكرية-أو-مدنية-1059727002.html
إسرائيل تجري استعداداتها لأي طوارئ عسكرية أو مدنية
إسرائيل تجري استعداداتها لأي طوارئ عسكرية أو مدنية
أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن بلادها تجري استعداداتها المكثفة لأي طوارئ عسكرية أو مدنية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:49+0000
2022-03-10T13:49+0000
2022-03-10T13:49+0000
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وذكرت الوزارة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع والجيش وسلطة المطارات في إسرائيل قاموا بتفريغ وإنزال مساعدات عسكرية دولية في مطار "رامون"، والذي يقع بالقرب من مدينة إيلات على البحر الأحمر.وأكدت الوزارة في بيانها الذي أرفقته بشريط فيديو، أن إنزال أو تفريغ هذه المساعدات العسكرية يأتي كجزء من استعدادات الدولة للطوارئ العسكرية والمدنية.وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن مطار رامون يعد مطارا بديلا لمطار بن غوريون الدولي في مدينة تل أبيب، المدني والعسكري، والذي يستغل في حالات الطوارئ، أيضا.وبيَّن شريط الفيديو وجود حركة واسعة داخل المطار وسط إفراغ لشحنات عسكرية، غير معروفة، من الطائرات داخل المطار.
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أخبار العالم الآن, إسرائيل
إسرائيل تجري استعداداتها لأي طوارئ عسكرية أو مدنية
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أفادت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن بلادها تجري استعداداتها المكثفة لأي طوارئ عسكرية أو مدنية.
وذكرت الوزارة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع والجيش وسلطة المطارات في إسرائيل قاموا بتفريغ وإنزال مساعدات عسكرية دولية في مطار "رامون"، والذي يقع بالقرب من مدينة إيلات على البحر الأحمر.
وأكدت الوزارة في بيانها الذي أرفقته بشريط فيديو، أن إنزال أو تفريغ هذه المساعدات العسكرية يأتي كجزء من استعدادات الدولة
للطوارئ العسكرية والمدنية.
وأشارت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أن مطار رامون يعد مطارا بديلا لمطار بن غوريون الدولي في مدينة تل أبيب
، المدني والعسكري، والذي يستغل في حالات الطوارئ، أيضا.
وبيَّن شريط الفيديو وجود حركة واسعة داخل المطار وسط إفراغ لشحنات عسكرية، غير معروفة، من الطائرات داخل المطار.