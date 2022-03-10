https://arabic.sputniknews.com/20220310/إسرائيل-تعتزم-المصادقة-على-تدشين-مدينة-جديدة-بالقرب-من-الحدود-المصرية-1059715595.html
إسرائيل تعتزم المصادقة على تدشين مدينة جديدة بالقرب من الحدود المصرية
إسرائيل تعتزم المصادقة على تدشين مدينة جديدة بالقرب من الحدود المصرية
أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على تدشين مدينة جديدة بالقرب من الحدود المصرية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:12+0000
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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على إقامة مدينتين جديدتين في صحراء النقب، إحداهما تقع بالقرب من الحدود المشتركة مع مصر.وأكدت الصحيفة أن الحكومة ستصادق على مخطط توسيع القرية الزراعية الإسرائيلية "نيتسانا"، التي تقع بالقرب من الحدود مع مصر، حيث تعتزم تحويلها إلى بلدة لتوطين حوالي 2200 عائلة، على أن تكون مدينة علمانية.في وقت تنتوي الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة مدينة أخرى جديدة في صحراء النقب، على أن تكون للطائفة الحريدية "اليهود المتشددون" فقط، ويطلق عليها اسم "كسيف"، وهي القرية التي ستقام في منطقة بلدة عراد.ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل ببناء 20 ألف وحدة سكنية بهدف توطين حوالي 100 ألف من المستوطنين الحريديم في مدينة "كسيف" بدعوى أنها ستحل أزمة السكن داخل المجتمع الحريدي نفسه، الذي يشهد نسب ولادة عالية جدا، مقارنة بالتيار العلماني في إسرائيل.ويفترض أن يضم مخطط مدينة "كسيف" تدشين مناطق صناعية كبيرة، وإقامة مركز طبي أكبر ومنطقة لصناعات "الهايتك"، وبناء مؤسسات تعليمية بكافة المستويات للحريديم.
https://arabic.sputniknews.com/20220304/إسرائيل-تستعد-لاستقبال-مئات-الآلاف-من-مهاجري-أوكرانيا-وروسيا-1059434574.html
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العالم العربي, مصر, أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل تعتزم المصادقة على تدشين مدينة جديدة بالقرب من الحدود المصرية
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أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على تدشين مدينة جديدة بالقرب من الحدود المصرية.
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية
، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تعتزم المصادقة على إقامة مدينتين جديدتين في صحراء النقب، إحداهما تقع بالقرب من الحدود المشتركة مع مصر.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة ستصادق على مخطط توسيع القرية الزراعية الإسرائيلية "نيتسانا"، التي تقع بالقرب من الحدود مع مصر، حيث تعتزم تحويلها إلى بلدة لتوطين حوالي 2200 عائلة،
على أن تكون مدينة علمانية.
في وقت تنتوي الحكومة الإسرائيلية المصادقة على إقامة مدينة أخرى جديدة في صحراء النقب، على أن تكون للطائفة الحريدية "اليهود المتشددون" فقط، ويطلق عليها اسم "كسيف"، وهي القرية التي ستقام في منطقة بلدة عراد.
ومن المتوقع أن تقوم إسرائيل ببناء 20 ألف وحدة سكنية بهدف توطين حوالي 100 ألف من المستوطنين الحريديم في مدينة "كسيف"
بدعوى أنها ستحل أزمة السكن داخل المجتمع الحريدي نفسه، الذي يشهد نسب ولادة عالية جدا، مقارنة بالتيار العلماني في إسرائيل.
ويفترض أن يضم مخطط مدينة "كسيف" تدشين مناطق صناعية كبيرة، وإقامة مركز طبي أكبر ومنطقة لصناعات "الهايتك"، وبناء مؤسسات تعليمية بكافة المستويات للحريديم.