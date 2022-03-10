https://arabic.sputniknews.com/20220310/إعلام-زيلينسكي-سيلقي-خطابا-أمام-الكنيست-الإسرائيلي-عبر-تطبيق-زووم-1059734213.html

إعلام: زيلينسكي سيلقي خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي عبر تطبيق "زووم"

إعلام: زيلينسكي سيلقي خطابا أمام الكنيست الإسرائيلي عبر تطبيق "زووم"

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، سيلقي كلمة أمام البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" للحديث عن وجهة نظر بلاده حيال... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T15:39+0000

2022-03-10T15:39+0000

2022-03-10T15:39+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

إسرائيل

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وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه بعد الاتفاق بين رئيس الكنيست، ميكي ليفي، اليوم الخميس، مع السفير الأوكراني في إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، فقد تقرر السماح لزيلينسكي بإلقاء خطابه أمام الكنيست بكامل هيئته، عبر تطبيق "زووم"، دون تحديد الموعد، حتى الآن.ورجحت الصحيفة العبرية إلقاء الرئيس الأوكراني لخطابه خلال الأيام القليلة المقبلة، في وقت أكد الموقع الإلكتروني "واللا"، أن رئيس الكنيست ناقش مع السفير الأوكراني في تل أبيب طلب الرئيس فلوديمير زيلينسكي، وكيفية إلقاء خطابه في الكنيست، موضحا أنه سيكون مفتوحا أمام أعضاء الكنيست، وكذلك مفتوحا للعامة ووسائل الإعلام.وكان مكتب رئيس الكنيست قد اتصل بوزارة الخارجية الإسرائيلية للتحقق مما إذا كانت هناك أية حساسية سياسية من خطاب زيلينسكي، وردت الخارجية بأنه ليس لديها مانع من إلقاء الرئيس الأوكراني خطابا أو مكالمة "زووم" في الكنيست.وأول أمس الثلاثاء، ألقى الرئيس الأوكراني خطابا مماثلا أمام البرلمان البريطاني وقبل أيام قليلة خاطب البرلمان الأوروبي بهذه الطريقة.من جانبه، بعث عضو الكنيست إيلي أفيدار برسالة إلى رئيس الكنيست ميكي ليفي يطلب فيها عقد جلسة الكنيست بكامل هيئتها أو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع خلال العطلة للاستماع إلى زيلينسكي. وكتب أفيدار: "هذا السلوك غير مناسب بأي حال من الأحوال".وأشار أفيدار إلى أنه، مثل أعضاء البرلمان البريطاني، ينبغي منح أعضاء الكنيست في إسرائيل الفرصة للتعبير عن دعمهم غير المشروط للشعب الأوكراني.

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