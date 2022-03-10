https://arabic.sputniknews.com/20220310/إقالة-وزير-النقل-في-الجزائر-بسبب-خطأ-فادح-1059742072.html
إقالة وزير النقل في الجزائر بسبب "خطأ فادح"
إقالة وزير النقل في الجزائر بسبب "خطأ فادح"
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قرارا بإقالة وزير النقل في البلاد، عيسى بكاي. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T19:54+0000
2022-03-10T19:54+0000
2022-03-10T19:54+0000
الجزائر
العالم العربي
الحكومة الجزائرية الجديدة
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وذكر بيان رسمي صادر عن الرئاسة الجزائرية أنه "تم إنهاء مهام بكاي لارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسة مهامه".وتضمن قرار الرئيس الجزائري، اليوم، "تكليف وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل بالنيابة".يشار إلى أن هذه هي ثاني مرة يقيل فيها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير نقل، منذ توليه الحكم في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، بعدما أقال لأول مرة الوزير الزهر هاني في يناير/ كانون الثاني 2021، بسبب "استيراد سلع تتصل بخدمات الإطعام"، وهو إجراء اعتبر أنه انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, الحكومة الجزائرية الجديدة
إقالة وزير النقل في الجزائر بسبب "خطأ فادح"
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أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قرارا بإقالة وزير النقل في البلاد، عيسى بكاي.
وذكر بيان رسمي صادر عن الرئاسة الجزائرية أنه "تم إنهاء مهام بكاي لارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسة مهامه".
وتضمن قرار الرئيس الجزائري، اليوم، "تكليف وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل بالنيابة".
يشار إلى أن هذه هي ثاني مرة يقيل فيها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير نقل، منذ توليه الحكم في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، بعدما أقال لأول مرة الوزير الزهر هاني في يناير/ كانون الثاني 2021، بسبب "استيراد سلع تتصل بخدمات الإطعام"، وهو إجراء اعتبر أنه انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد.