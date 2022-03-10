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إقالة وزير النقل في الجزائر بسبب "خطأ فادح"
إقالة وزير النقل في الجزائر بسبب "خطأ فادح"
أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قرارا بإقالة وزير النقل في البلاد، عيسى ‏بكاي.‏ 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T19:54+0000
2022-03-10T19:54+0000
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وذكر بيان رسمي صادر عن الرئاسة الجزائرية أنه "تم إنهاء مهام بكاي لارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسة مهامه".وتضمن قرار الرئيس الجزائري، اليوم، "تكليف وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل بالنيابة".يشار إلى أن هذه هي ثاني مرة يقيل فيها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير نقل، منذ توليه الحكم في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، بعدما أقال لأول مرة الوزير الزهر هاني في يناير/ كانون الثاني 2021، بسبب "استيراد سلع تتصل بخدمات الإطعام"، وهو إجراء اعتبر أنه انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد.
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الجزائر, العالم العربي, الحكومة الجزائرية الجديدة

إقالة وزير النقل في الجزائر بسبب "خطأ فادح"

19:54 GMT 10.03.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
© AP Photo / Toufik Doudou
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أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، قرارا بإقالة وزير النقل في البلاد، عيسى ‏بكاي.‏
وذكر بيان رسمي صادر عن الرئاسة الجزائرية أنه "تم إنهاء مهام بكاي لارتكابه خطأ فادحا خلال ممارسة مهامه".
وتضمن قرار الرئيس الجزائري، اليوم، "تكليف وزير الأشغال العمومية، كمال ناصري، بتسيير وزارة النقل بالنيابة".
يشار إلى أن هذه هي ثاني مرة يقيل فيها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزير نقل، منذ توليه الحكم في شهر ديسمبر/ كانون الأول عام 2019، بعدما أقال لأول مرة الوزير الزهر هاني في يناير/ كانون الثاني 2021، بسبب "استيراد سلع تتصل بخدمات الإطعام"، وهو إجراء اعتبر أنه انتهاك لتعليمات تقضي بإعطاء الأولوية للإنتاج المحلي وتقليص الاستيراد.
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