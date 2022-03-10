https://arabic.sputniknews.com/20220310/إميل-لحود-الأفضل-للبلدان-العربية-أن-تهتم-بمشاكلها-وحل-أزماتها--وألا-تتدخل-في-الملفات-الكبرى--1059729068.html
إميل لحود: الأفضل للبلدان العربية أن تهتم بمشاكلها وحل أزماتها وألا تتدخل في الملفات الكبرى
إميل لحود: الأفضل للبلدان العربية أن تهتم بمشاكلها وحل أزماتها وألا تتدخل في الملفات الكبرى
قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، في كلمة له خلال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بصفته رئيسا للدورة الحالية: "إننا كدول... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T14:08+0000
2022-03-10T14:08+0000
2022-03-10T14:08+0000
راديو
حول العالم
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إميل لحود: الأفضل للبلدان العربية أن تهتم بمشاكلها وحل أزماتها وألا تتدخل في الملفات الكبرى
إميل لحود: الأفضل للبلدان العربية أن تهتم بمشاكلها وحل أزماتها وألا تتدخل في الملفات الكبرى
ورأى بو حبيب أن "وقوع هذه الحرب على هذا النحو يشير إلى أننا في قلب مخاض نظام عالمي جديد قيد الانبثاق. وينبغي أن يكون لنا كدول عربية دور في صياغته ورسم معالمه من موقع الشراكة الفعلية لا الإسمية".يقول المستشار في الحكومة السورية، عبد القادر عزوز، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، بهذا الصدد:بدوره، يقول النائب السابق إميل إميل لحود في حديث لبرنامجنا بهذا الشأن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
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عماد الطفيلي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
إميل لحود: الأفضل للبلدان العربية أن تهتم بمشاكلها وحل أزماتها وألا تتدخل في الملفات الكبرى
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قال وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، في كلمة له خلال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بصفته رئيسا للدورة الحالية: "إننا كدول عربية أخذنا موقفا موحدا من الأزمة الأوكرانية"، معتبرا أن "تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لن توفر أحدا".
ورأى بو حبيب أن "وقوع هذه الحرب على هذا النحو يشير إلى أننا في قلب مخاض نظام عالمي جديد قيد الانبثاق. وينبغي أن يكون لنا كدول عربية دور في صياغته ورسم معالمه من موقع الشراكة الفعلية لا الإسمية".
يقول المستشار في الحكومة السورية، عبد القادر عزوز، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، بهذا الصدد:
" بالطبع من المفترض أن يكون هناك تنسيق عربي فعال من جهة اتخاذ كل التدابير اللازمة في إطار أن نكون فاعلين اليوم في النظام العالمي الجديد، وخاصة ما يشهده النظام الدولي المعاصر، جملة من التفاعلات والإرهاصات عموما، والمخاض الذي ستولد عنه نظام متعدد مراكز القوى، لم يعد فيه للولايات المتحدة الهيمنة الأحادية المطلقة".
بدوره، يقول النائب السابق إميل إميل لحود في حديث لبرنامجنا بهذا الشأن:
" أعتقد أنه حتى ولو توحدت مواقف الدول العربية، وهذا شيء مستبعد، فلا يستطيع أحد أن يتخذ موقفا واضحا، سواء من الولايات المتحدة أو من روسيا، والأفضل لهذه الدول أن تهتم بالمشاكل والأزمات والحروب العربية، وحلها وما أكثرها، بدل أن يتدخلوا في ملف أكبر منهم جميعا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..