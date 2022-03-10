https://arabic.sputniknews.com/20220310/إيران-تقول-إن-تقرير-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يعكس-التقدم-المحرز-في-الضمانات-1059701653.html

إيران تقول إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس التقدم المحرز في الضمانات

إيران تقول إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس التقدم المحرز في الضمانات

قال رئيس البعثة الإيرانية الدائمة في فيينا، محمد رضا غائبي، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس التقدم المحرز في الضمانات. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T07:26+0000

2022-03-10T07:26+0000

2022-03-10T07:26+0000

أخبار إيران

الاتفاق النووي الإيراني

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ودعا غائبي، إلى بدء فصل جديد في التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، متوقعا بعد تقرير المدير العام أن "يتخذ أعضاء مجلس الحكام الإجراءات المناسبة لدعم إنهاء هذه القضايا على جدول أعمال مجلس الحكام"، حسب وكالة تسنيم الإيرانية.والسبت الماضي، أعلنت إيران، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فينا الأخيرة.وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رفائيل غروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "اتفقنا على أن نزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحلول نهاية شهر "خورداد" الإيراني (21 يونيو/ حزيران) بوثائق تتعلق بالقضايا العالقة بين طهران والوكالة".وكان غروسي وصل طهران، في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، لبحث واحدة من آخر القضايا الشائكة التي تعيق إحياء الاتفاق، الذي قيد من قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/-سفير-روسيا-لدى-طهران-موسكو-تريد-نجاح-إحياء-الاتفاق-النووي-ولكن-تسعى-لحماية-مصالحها-الخاصة-1059677098.html

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أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني