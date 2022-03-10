https://arabic.sputniknews.com/20220310/الأرصاد-المصرية-تحذر-من-ظاهرة-جوية-اليوم-1059708710.html
الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة جوية اليوم
الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة جوية اليوم
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من ظاهرة جوية تشهدها البلاد اليوم الخميس. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T09:48+0000
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وقال خبراء الهيئة إن مصر تشهد اليوم، ظاهرة جوية تؤثر على الطقس تتمثل في وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد، بحسب موقع بوابة "أخبار اليوم".وأضاف الخبراء أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.وتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد اليوم الخميس، طقسا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.كما توقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الغربية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا، طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء.وقد تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة ببعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والتي يتوقع أن تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.
https://arabic.sputniknews.com/20220220/برودة-شديدة-ليلا-الأرصاد-المصرية-تكشف-حالة-الطقس--1058916772.html
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أخبار مصر الآن, مصر, درجات الحرارة اليوم
الأرصاد المصرية تحذر من ظاهرة جوية اليوم
09:48 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 09:49 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية من ظاهرة جوية تشهدها البلاد اليوم الخميس.
وقال خبراء الهيئة إن مصر تشهد اليوم، ظاهرة جوية تؤثر على الطقس تتمثل في وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد، بحسب موقع بوابة "أخبار اليوم".
وأضاف الخبراء أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.
وتوقع خبراء الأرصاد
أن يشهد اليوم الخميس، طقسا معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد.
كما توقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة على السواحل الغربية، ودافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود ليلا، طقس شديد البرودة على جميع الأنحاء.
وقد تسقط أمطار
خفيفة إلى متوسطة ببعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، والتي يتوقع أن تمتد خفيفة مساء إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة.