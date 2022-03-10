https://arabic.sputniknews.com/20220310/الأعراض-والعلامات-التحذيرية-كيف-تتجنب-التعرض-للسكتات-الدماغية-والأزمات-القلبية-1059702501.html

الأعراض والعلامات التحذيرية... كيف تتجنب التعرض للسكتات الدماغية والأزمات القلبية؟

الأعراض والعلامات التحذيرية... كيف تتجنب التعرض للسكتات الدماغية والأزمات القلبية؟

يعتمد جسم الإنسان في الحصول على الأكسجين اللازم لعمل الخلايا من الدم الذي يتم ضخه في الشرايين عن طريق القلب، ويحصل المخ كذلك على الأكسجين بهذه الطريقة، الذي... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T07:54+0000

2022-03-10T07:54+0000

2022-03-10T07:54+0000

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الصحة

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تعد السكتات الدماغية والأزمات القلبية من أبرز الأمراض التي تصيب هذين العضوين من جسم الإنسان، إضافة إلى النوبات القلبية التي تكون أقل خطرا منهما.نشر الموقع الرسمي لجمعية القلب الأمريكية تقريرا عن الأعراض والعلامات التحذيرية التي يمكن ملاحظتها مبكرا قبل التعرض لهذه المشاكل الصحية الخطيرة.أعراض الأزمات القلبيةيمكن أن يكون الشعور بعدم الارتياح بمنطقة الصدر من العلامات التحذيرية المبكرة للإصابة بالأزمات القلبية خاصة عندما يتركز ذلك في منتصف الصدر ويستمر لعدة دقائق أو يتم الشعور به على فترات متقطعة.ويمكن أن يمتد ذلك إلى الشعور بألم في الجزء العلوي من الجسم وفي منطقة الذراعين سواء كان ذلك أحدهما أو كلاهما، إضافة إلى آلام في الظهر والرقبة وحتى منطقة المعدة.ولفت الموقع إلى أنه يمكن أن يكون ذلك مصحوبا بضيق في التنفس، إضافة إلى إمكانية الشعور بالغثيان والدوار.أعراض السكتات الدماغيةيمكن ملاحظة أعراض السكتة الدماغية بصورة سريعة وأبرزها شعور في جانب الوجه وكأنه تم تخديره وكذلك الحال في أحد الذراعين.ويضاف إلى ذلك حدوث صعوبة في التحدث والتجاوب مع الآخرين.أعراض النوبات القلبيةتكون النوبات القلبية أقل خطورة من الأزمات القلبية لأنها تحدث نتجية تعطل إمدادات الدم إلى أجزاء الجسم المختلفة لثوان معدودة دون توقف القلب وتتسبب في فقدان الوعي، لكنها تمثل خطورة كبيرة إذا تم إهمالها ويكون أبرز أعراضها فقدان الوعي وعدم القدرة على التنفس بطريقة طبيعية.

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