https://arabic.sputniknews.com/20220310/الأمير-وليام-يتعرض-لهجوم-بسبب-تصريحاته-عن-الحرب-في-أوكرانيا-وآسيا-وأفريقيا-فما-القصة؟-1059735336.html

الأمير وليام يتعرض لهجوم بسبب تصريحاته عن الحرب في أوكرانيا وآسيا وأفريقيا... فما القصة؟

الأمير وليام يتعرض لهجوم بسبب تصريحاته عن الحرب في أوكرانيا وآسيا وأفريقيا... فما القصة؟

تعرض الأمير البريطاني وليام لعاصفة من الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، ‏بسبب تصريحاته عن الأزمة الأوكرانية الحالية.‏ 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T16:08+0000

2022-03-10T16:08+0000

2022-03-10T16:08+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

بريطانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/0a/1059735309_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_05a126c4e47b939ecd44f598f6e47d4b.jpg

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية للمملكة المتحدة على لسان وليام، قوله خلال زيارته وزوجته، كيت ميدلتون، متطوعين في المركز الثقافي الأوكراني في لندن، إن "إراقة الدماء في أوكرانيا كانت غريبة على أوروبا ولا تشبه الصراعات الي تحدث في قارتي آسيا وأفريقيا".وتلقت مقارنة الأمير وليام وابلا من الانتقادات عبر الإنترنت، وتم اتهامه بالعنصرية من جانب العديد من المستخدمين، ومطالبة البعض له بالاعتذار.لكن الصحفي من الوكالة، ريتشارد بالمر، الذي نشر القصة الأصلية تراجع في وقت لاحق عن أي إشارة إلى أفريقيا أو آسيا في حديث الأمير وليام، وأكد أن تصريحاته كانت "غير مسموعة"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.وكتب بالمر: "دوق كامبريدج يتحدث عن الحرب في أوروبا، لا يبدو أنه قارنها بالصراعات في أفريقيا وآسيا".وأردف: "في خضم هذه الفوضى كان التعليق الذي أدلى به غير مسموع، مما أدى إلى بدء عاصفة على وسائل التواصل الاجتماعي، نعتذر عن الإبلاغ عن ذلك عبر الإنترنت".وقال الأمير وليام متحدثًا إلى المتطوعين في المركز الثقافي الأوكراني في لندن: "بالنسبة لجيلنا، من الغريب جدا رؤية هذا في أوروبا، نحن جميعا وراءكم، نريد أن نفعل المزيد للمساعدة، ونشعر بعدم الجدوى".ومن المقرر أن يزور الأمير وليام وكيت ميدلتون منطقة البحر الكاريبي للمرة الأولى في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسيزوران دولا من بينها جامايكا وجزر الباهاما وبليز.وبدأت روسيا العملية العسكرية الهادفة إلى نزع أسلحة نظام الحكم الأوكراني وتخليص أوكرانيا من النازية في 24 فبراير/شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما. وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي إن الظروف تتطلب عملا حاسما فوريا. وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما يصدره نظام الحكم في أوكرانيا من أوامر إجرامية، وإلقاء الأسلحة والذهاب إلى بيوتهم.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، إن القوات الروسية لا توجه الضربات للمدن الأوكرانية، وتستخدم أسلحة الدقة العالية ضد منشآت عسكرية محددة.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/بريطانيا-تضم-7-رجال-أعمال-روس-بينهم-مالك-تشيلسي-رومان-أبراموفيتش-إلى-قائمة-العقوبات-1059707938.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, بريطانيا