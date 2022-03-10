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https://arabic.sputniknews.com/20220310/الاتحاد-الأوروبي-يطالب-بإنهاء-منح-جوازات-السفر-الذهبية-للمستثمرين-الأجانب-1059734441.html
الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء منح "جوازات السفر الذهبية" للمستثمرين الأجانب
الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء منح "جوازات السفر الذهبية" للمستثمرين الأجانب
طالب البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، بإنهاء ما يسمى بـ "جوازات السفر الذهبية" التي تمنح الجنسية الأوروبية للمستثمرين الأجانب الأثرياء، حيث تستهدف العقوبات... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T15:47+0000
2022-03-10T15:47+0000
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وصوّت المشرعون لصالح مشروع قانون غير ملزم ضد طريقة منح الجنسية لأسباب مالية بأغلبية كبيرة في ستراسبورغ، حيث قال معارضو جوازات السفر الذهبية، الموجودة في مالطا وقبرص وبلغاريا، إنها "غير مقبولة لأسباب أخلاقية وقانونية واقتصادية، وتقوض جوهر المواطنة الأوروبية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا بفرض قواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن "التأشيرات الذهبية"، والتي تمنح تصاريح إقامة على نفس المبدأ والتي يمكن الحصول عليها في 12 دولة عضو، وأشارت الوكالة إلى أن الروس يستفيدون بشكل خاص من هذه الأنظمة، وبناءً على ذلك طلب البرلمان الأوروبي من الدول الأعضاء استبعاد الطلبات الروسية على الفور ومراجعة الطلبات التي تمت الموافقة عليها في السنوات الأخيرة.يشتبه في أن هذه الممارسة المثيرة للجدل تسهل الفساد وغسيل الأموال، فيما بدأت بروكسل بإجراءات تأديبية ضد قبرص ومالطا في عام 2020 دون أن تذهب أبعد من ذلك. وقالت مالطا، الأسبوع الماضي، إنها ستعلق منح "جوازات سفر ذهبية" للروس والبيلاروسيين حتى إشعار آخر عقب "غزو أوكرانيا"، في حين تبنت الحكومة البلغارية الجديدة مشروع قانون في يناير/كانون الثاني، يهدف إلى إنهاء نظام جوازات السفر.في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مفوض العدالة في الاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز، إن المفوضية الأوروبية - الهيئة التنفيذية للكتلة - "تشارك بالكامل" هدف إلغاء مثل هذه البرامج في جميع الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن. ووفقا للبرلمان الأوروبي، حصل ما لا يقل عن 130 ألف شخص على جواز سفر أو تأشيرة "ذهبية" بين عامي 2011 و 2019، ما أدى إلى توليد 21.8 مليار يورو (24.1 مليار دولار) للبلدان المعنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220228/العقوبات-الغربية-على-روسيا-ستؤدي-إلى-عواقب-وخيمة-على-الولايات-المتحدة-والاتحاد-الأوروبي-1059251290.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يطالب بإنهاء منح "جوازات السفر الذهبية" للمستثمرين الأجانب

15:47 GMT 10.03.2022
© AFP 2022 / Patrick Hertzogبرلمان الاتحاد الأوروبي
برلمان الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AFP 2022 / Patrick Hertzog
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طالب البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، بإنهاء ما يسمى بـ "جوازات السفر الذهبية" التي تمنح الجنسية الأوروبية للمستثمرين الأجانب الأثرياء، حيث تستهدف العقوبات الغربية الأوليغارشية الروس بسبب "غزو موسكو لأوكرانيا".
وصوّت المشرعون لصالح مشروع قانون غير ملزم ضد طريقة منح الجنسية لأسباب مالية بأغلبية كبيرة في ستراسبورغ، حيث قال معارضو جوازات السفر الذهبية، الموجودة في مالطا وقبرص وبلغاريا، إنها "غير مقبولة لأسباب أخلاقية وقانونية واقتصادية، وتقوض جوهر المواطنة الأوروبية"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضًا بفرض قواعد على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن "التأشيرات الذهبية"، والتي تمنح تصاريح إقامة على نفس المبدأ والتي يمكن الحصول عليها في 12 دولة عضو، وأشارت الوكالة إلى أن الروس يستفيدون بشكل خاص من هذه الأنظمة، وبناءً على ذلك طلب البرلمان الأوروبي من الدول الأعضاء استبعاد الطلبات الروسية على الفور ومراجعة الطلبات التي تمت الموافقة عليها في السنوات الأخيرة.
السيناتور الروسي، ورئيس لجنة مجلس الفيدرالية للتشريع الدستوري، أندريه كليشاس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2022
العقوبات الغربية على روسيا ستؤدي إلى عواقب وخيمة على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
28 فبراير, 05:49 GMT
يشتبه في أن هذه الممارسة المثيرة للجدل تسهل الفساد وغسيل الأموال، فيما بدأت بروكسل بإجراءات تأديبية ضد قبرص ومالطا في عام 2020 دون أن تذهب أبعد من ذلك. وقالت مالطا، الأسبوع الماضي، إنها ستعلق منح "جوازات سفر ذهبية" للروس والبيلاروسيين حتى إشعار آخر عقب "غزو أوكرانيا"، في حين تبنت الحكومة البلغارية الجديدة مشروع قانون في يناير/كانون الثاني، يهدف إلى إنهاء نظام جوازات السفر.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال مفوض العدالة في الاتحاد الأوروبي، ديدييه رايندرز، إن المفوضية الأوروبية - الهيئة التنفيذية للكتلة - "تشارك بالكامل" هدف إلغاء مثل هذه البرامج في جميع الدول الأعضاء في أقرب وقت ممكن. ووفقا للبرلمان الأوروبي، حصل ما لا يقل عن 130 ألف شخص على جواز سفر أو تأشيرة "ذهبية" بين عامي 2011 و 2019، ما أدى إلى توليد 21.8 مليار يورو (24.1 مليار دولار) للبلدان المعنية.
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