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https://arabic.sputniknews.com/20220310/الاتحاد-الأوروبي-يطالب-غوغل-بحذف-آر-تي-وسبوتنيك-من-نتائج-البحث-1059709666.html
الاتحاد الأوروبي يطالب غوغل بحذف "آر تي" و"سبوتنيك" من نتائج البحث
الاتحاد الأوروبي يطالب غوغل بحذف "آر تي" و"سبوتنيك" من نتائج البحث
طالب الاتحاد الأوروبي شركة غوغل بحذف مواقع المؤسسات الإعلامية الروسية الحكومية "آر تي" و"سبوتنيك" من نتائج البحث فى أوروبا، كجزء من سلسلة العقوبات الموقعة على... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T10:03+0000
2022-03-10T10:03+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
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قناة rt
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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن طلب الاتحاد الأوروبي لغوغل يعتبر تصعيدا حادا في محاولات الغرب وقف ما وصفته بالدعاية الروسية على منصات التكنولوجيا.ومؤخرا كشف مستند تم تحميله بواسطة غوغل عن قاعدة بيانات للطلبات الحكومية الأوروبية يشرحون فيه كيفية تطبيق الحظر ليس فقط على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ "آر تي" و"سبوتنيك"، ولكن أيضًا على نتائج البحث ومنشورات من يعيدون نشر المحتوى الذي تنتجه المؤسستين الإعلاميتين على أي منصة وسائط اجتماعية، باستثناء المنظمات التي تغطي العقوبات.من جانبه قال تي جيه ماكنتاير، الأستاذ المساعد في جامعة كوليدج دبلن، الذي يدرس قانون الإنترنت والحريات المدنية، إن الوثيقة لم يتم نشرها من قبل الاتحاد الأوروبي تثير تساؤلات حول الشفافية.وتقول دافني كيلر، المستشارة المساعدة السابقة في شركة غوغل حتى عام 2015، إن شركات مثل غوغل تستجيب للعديد من الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى، ولكن عادة ما تقتصر هذه الطلبات على مشاركة معينة أو تستند إلى شيء غير قانوني.وفي وقت سابق، أكدت أن حظر الاعلام الروسي ينتهك حرية التعبير، ويعيق فهم أسباب وطبيعة الصراع بصورة موضوعية.وقال الخبير الجنوب أفريقي في مجال الإعلام، أدمير ماري، ، لوكالة "سبوتنيك" إن "حظر أصوات الإعلام الروسي أو إعاقته، ينتهك حرية التعبير، ويقيد الوصول إلى المعلومات. في حالة النزاع، من المهم أن يكون لديك آراء متعددة، حتى تفهم أسباب وطبيعة وعواقب الصراع، بصورة موضوعية".يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر حظر بث منصات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" الروسيتين، من داخل حدوده.يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.
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سبوتنيك, قناة rt

الاتحاد الأوروبي يطالب غوغل بحذف "آر تي" و"سبوتنيك" من نتائج البحث

10:03 GMT 10.03.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko / الذهاب إلى بنك الصورحوار وكالة "سبوتنيك" مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موسكو، روسيا 17 سبتمبر 2020
حوار وكالة سبوتنيك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، موسكو، روسيا 17 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© Sputnik . Alexei Kudenko
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طالب الاتحاد الأوروبي شركة غوغل بحذف مواقع المؤسسات الإعلامية الروسية الحكومية "آر تي" و"سبوتنيك" من نتائج البحث فى أوروبا، كجزء من سلسلة العقوبات الموقعة على المؤسستين الروسيتين.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن طلب الاتحاد الأوروبي لغوغل يعتبر تصعيدا حادا في محاولات الغرب وقف ما وصفته بالدعاية الروسية على منصات التكنولوجيا.
ومؤخرا كشف مستند تم تحميله بواسطة غوغل عن قاعدة بيانات للطلبات الحكومية الأوروبية يشرحون فيه كيفية تطبيق الحظر ليس فقط على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بـ "آر تي" و"سبوتنيك"، ولكن أيضًا على نتائج البحث ومنشورات من يعيدون نشر المحتوى الذي تنتجه المؤسستين الإعلاميتين على أي منصة وسائط اجتماعية، باستثناء المنظمات التي تغطي العقوبات.
من جانبه قال تي جيه ماكنتاير، الأستاذ المساعد في جامعة كوليدج دبلن، الذي يدرس قانون الإنترنت والحريات المدنية، إن الوثيقة لم يتم نشرها من قبل الاتحاد الأوروبي تثير تساؤلات حول الشفافية.
وتقول دافني كيلر، المستشارة المساعدة السابقة في شركة غوغل حتى عام 2015، إن شركات مثل غوغل تستجيب للعديد من الطلبات الحكومية لإزالة المحتوى، ولكن عادة ما تقتصر هذه الطلبات على مشاركة معينة أو تستند إلى شيء غير قانوني.
وفي وقت سابق، أكدت أن حظر الاعلام الروسي ينتهك حرية التعبير، ويعيق فهم أسباب وطبيعة الصراع بصورة موضوعية.
وقال الخبير الجنوب أفريقي في مجال الإعلام، أدمير ماري، ، لوكالة "سبوتنيك" إن "حظر أصوات الإعلام الروسي أو إعاقته، ينتهك حرية التعبير، ويقيد الوصول إلى المعلومات. في حالة النزاع، من المهم أن يكون لديك آراء متعددة، حتى تفهم أسباب وطبيعة وعواقب الصراع، بصورة موضوعية".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد قرر حظر بث منصات وكالة "سبوتنيك" وقناة "آر تي" الروسيتين، من داخل حدوده.
يأتي ذلك على خلفية إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لحماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، من قصف القوات الأوكرانية.
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