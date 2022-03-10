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https://arabic.sputniknews.com/20220310/البرلمان-الأوكراني-يدعو-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-لزيارة-البلاد-1059727394.html
البرلمان الأوكراني يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة البلاد
البرلمان الأوكراني يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة البلاد
أعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأوكراني، أندريه جيروس، أنه تم توجيه دعوة رسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة أوكرانيا لتقييم الوضع في محطات الطاقة... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:59+0000
2022-03-10T14:13+0000
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العالم
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وذكرت القناة التابعة للبرلمان الأوكراني على منصة "تليغرام": "نوجه دعوة لمتخصصي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة أوكرانيا من أجل استيضاح ما يحدث في محطات الطاقة النووية الأوكرانية ويرونها بالعين المجردة".وأعلنت القيادة العسكرية الروسية، أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيه للطاقة النووية الواقعتين في أوكرانيا.وأعلنت الطوارئ الأوكرانية عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بيانا قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.وأضاف البيان: "بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة".
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العالم

البرلمان الأوكراني يدعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة البلاد

13:59 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 14:13 GMT 10.03.2022)
© REUTERS / LISI NIESNERالوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / LISI NIESNER
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أعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الأوكراني، أندريه جيروس، أنه تم توجيه دعوة رسمية للوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة أوكرانيا لتقييم الوضع في محطات الطاقة النووية في البلاد.
وذكرت القناة التابعة للبرلمان الأوكراني على منصة "تليغرام": "نوجه دعوة لمتخصصي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة أوكرانيا من أجل استيضاح ما يحدث في محطات الطاقة النووية الأوكرانية ويرونها بالعين المجردة".
وأعلنت القيادة العسكرية الروسية، أنها قامت بالسيطرة الكاملة على محطتي تشيرنوبيل وزابوروجيه للطاقة النووية الواقعتين في أوكرانيا.
وأعلنت الطوارئ الأوكرانية عن نجاحها في إخماد الحريق المندلع في بعض أقسام محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأصدرت الطوارئ الأوكرانية بيانا قالت فيه إن عملية الإخماد نجحت بعد نشوب حريق في القسم التدريبي من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وأضاف البيان: "بحسب المعطيات التي وردتنا اقتصرت الخسائر على الماديات دون وقوع إصابات أو ضحايا في المحطة".
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