https://arabic.sputniknews.com/20220310/البرلمان-العربي-يدين-إطلاق-أنصار-الله-طائرة-مسيرة-باتجاه-جيزان-1059715733.html
البرلمان العربي يدين إطلاق "أنصار الله" طائرة مسيرة باتجاه جيزان
البرلمان العربي يدين إطلاق "أنصار الله" طائرة مسيرة باتجاه جيزان
أدان البرلمان العربي إطلاق جماعة "أنصار الله" اليمنية طائرة مسيرة باتجاه مدينة جيزان السعودية، بينما أشاد بكفاءة قوات التحالف وقدرتها على اعتراض الطائرة... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:14+0000
2022-03-10T11:14+0000
2022-03-10T11:14+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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جاء ذلك في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، اليوم الخميس، جاء فيه: "إن البرلمان العربي يدين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق طائرة مسيرة باتجاه مدينة جيزان السعودية".ولفت البيان إلى أن شظايا الطائرة التي تم تدميرها تناثرت على الأعيان المدنية، لكنها لم تتسبب في حدوث أضرار.وقال البيان إن "البرلمان العربي يدين استخدام المناطق المدنية دروعا بشرية من قبل الحوثيين من أجل التغطية على إطلاق الصواريخ على السعودية، كما وصفها بأنها جريمة حرب ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني".واعتبر البيان أن ما يقوم به "أنصار الله" يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، بينما طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة.كما دعا البيان إلى منع من وصفهم بـ "الميليشيا الانقلابية" من حيازة صواريخ باليستية وأسلحة متطورة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية، التي تستهدف المدنيين، على حد وصفها.
https://arabic.sputniknews.com/20220308/أنصار-الله-تعلن-إسقاط-طائرة-أمريكية-شمال-غربي-اليمن-1059612422.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم
البرلمان العربي يدين إطلاق "أنصار الله" طائرة مسيرة باتجاه جيزان
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أدان البرلمان العربي إطلاق جماعة "أنصار الله" اليمنية طائرة مسيرة باتجاه مدينة جيزان السعودية، بينما أشاد بكفاءة قوات التحالف وقدرتها على اعتراض الطائرة وتدميرها.
جاء ذلك في بيان حصلت "سبوتنيك
" على نسخة منه، اليوم الخميس، جاء فيه: "إن البرلمان العربي يدين قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق طائرة مسيرة باتجاه مدينة جيزان السعودية".
ولفت البيان إلى أن شظايا الطائرة التي تم تدميرها تناثرت على الأعيان المدنية، لكنها لم تتسبب في حدوث أضرار.
وقال البيان إن "البرلمان العربي
يدين استخدام المناطق المدنية دروعا بشرية من قبل الحوثيين من أجل التغطية على إطلاق الصواريخ على السعودية، كما وصفها بأنها جريمة حرب ضد الإنسانية وفقا للقانون الدولي الإنساني".
واعتبر البيان أن ما يقوم به "أنصار الله
" يمثل تحديا سافرا للمجتمع الدولي واستخفافها بالقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية، بينما طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة.
كما دعا البيان إلى منع من وصفهم بـ "الميليشيا الانقلابية" من حيازة صواريخ باليستية وأسلحة متطورة تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية، التي تستهدف المدنيين، على حد وصفها.