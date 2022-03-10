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https://arabic.sputniknews.com/20220310/البرهان-يصل-إلى-الإمارات-في-زيارة-رسمية-1059722857.html
البرهان يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية
البرهان يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية
وصل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T12:57+0000
2022-03-10T12:57+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس، في خبر عن الزيارة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجري البرهان والوفد المرافق له محادثات مع محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.ولفتت الوكالة إلى أن الوفد السوداني، الذي يترأسه البرهان يضم علي الصادق، وزير الخارجية المكلف، وجبريل إبراهيم، وزير المال والتخطيط الاقتصادي، إضافة إلى الفريق أحمد إبراهيم، مدير جهاز المخابرات العامة السودانية.يذكر أن السفير الإماراتي في الخرطوم حمد بن محمد حميد الجنيني، سلم رسالة إلى البرهان، الشهر الماضي، تتضمن دعوة رسمية من الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، لزيارة الإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20220214/رئيس-مجلس-السيادة-في-السودان-يتسلم-دعوة-رسمية-لزيارة-الإمارات-1058551086.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

البرهان يصل إلى الإمارات في زيارة رسمية

12:57 GMT 10.03.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان
 رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© REUTERS / SARAH MEYSSONNIER
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وصل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس، في خبر عن الزيارة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يجري البرهان والوفد المرافق له محادثات مع محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي.
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2022
رئيس مجلس السيادة في السودان يتسلم دعوة رسمية لزيارة الإمارات
14 فبراير, 14:40 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن الوفد السوداني، الذي يترأسه البرهان يضم علي الصادق، وزير الخارجية المكلف، وجبريل إبراهيم، وزير المال والتخطيط الاقتصادي، إضافة إلى الفريق أحمد إبراهيم، مدير جهاز المخابرات العامة السودانية.
يذكر أن السفير الإماراتي في الخرطوم حمد بن محمد حميد الجنيني، سلم رسالة إلى البرهان، الشهر الماضي، تتضمن دعوة رسمية من الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، لزيارة الإمارات.
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