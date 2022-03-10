https://arabic.sputniknews.com/20220310/البعثة-الأممية-تصدر-بيانا-عاجلا-بعد-تحركات-عسكرية-توحي-بتجدد-القتال-في-ليبيا-1059733607.html
البعثة الأممية تصدر بيانا عاجلا بعد تحركات عسكرية توحي بتجدد القتال في ليبيا
البعثة الأممية تصدر بيانا عاجلا بعد تحركات عسكرية توحي بتجدد القتال في ليبيا
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها من تحركات عسكرية تسببت في زيادة التوترات في البلد الواقع في شمال أفريقيا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T15:22+0000
2022-03-10T15:22+0000
2022-03-10T15:34+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر" إنها تتابع "عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المسلحة".وحذرت بعثة الأمم المتحدة من أن هذه التحركات تؤدي إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد.ودعت البعثة الأممية كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة.وحث جميع الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام في مساعيها الحميدة للتوصل إلى سبيل للخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض.من جانبها، حثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، كافة الأطراف الليبية بلا استثناء على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية سواء بالقول أو الفعل، بما في ذلك تحركات القوات.وجددت دعوتها للاستفادة من المساعي الحميدة للأمم المتحدة للوساطة ومساعدة الليبيين في إيجاد سبيل توافقي للمضي قدما.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم
البعثة الأممية تصدر بيانا عاجلا بعد تحركات عسكرية توحي بتجدد القتال في ليبيا
15:22 GMT 10.03.2022 (تم التحديث: 15:34 GMT 10.03.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الخميس، عن قلقها من تحركات عسكرية تسببت في زيادة التوترات في البلد الواقع في شمال أفريقيا.
وقالت البعثة الأممية في بيان نشرته على حسابها بموقع "تويتر" إنها تتابع "عن كثب وبقلق التقارير المتعلقة بحشد قوات وتحركات أرتال كبيرة للمجموعات المسلحة".
وحذرت بعثة الأمم المتحدة من أن هذه التحركات تؤدي إلى زيادة التوتر في طرابلس وما حولها، مؤكدة على أهمية الحفاظ على الهدوء والاستقرار في البلاد.
ودعت البعثة الأممية كافة الأطراف إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة.
وحث جميع الأطراف على التعاون مع المستشارة الخاصة للأمين العام في مساعيها الحميدة للتوصل إلى سبيل للخروج من حالة الانسداد السياسي الراهن عبر التفاوض.
من جانبها، حثت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، كافة الأطراف الليبية بلا استثناء على ضبط النفس والامتناع عن أي أعمال استفزازية سواء بالقول أو الفعل، بما في ذلك تحركات القوات.
وجددت دعوتها للاستفادة من المساعي الحميدة للأمم المتحدة للوساطة ومساعدة الليبيين في إيجاد سبيل توافقي للمضي قدما.