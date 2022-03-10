https://arabic.sputniknews.com/20220310/البيت-الأبيض-اقتربنا-من-عقد-اتفاق-نووي-مع-إيران-لكن-المرحلة-الأخيرة-بالمفاوضات-هي-الأصعب-1059740192.html

البيت الأبيض: اقتربنا من عقد اتفاق نووي مع إيران لكن المرحلة الأخيرة بالمفاوضات هي الأصعب

البيت الأبيض: اقتربنا من عقد اتفاق نووي مع إيران لكن المرحلة الأخيرة بالمفاوضات هي الأصعب

أكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن "إبرام اتفاق نووي مع إيران بات قريبا، وإن كانت المرحلة الأخيرة من المفاوضات الجارية في فيينا بهذا الصدد هي الأصعب". 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T18:46+0000

2022-03-10T18:46+0000

2022-03-10T18:46+0000

الاتفاق النووي الإيراني

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي: "نحن قريبون من التوصل لاتفاق مع إيران فيما يخص الاتفاق النووي، ولكن المرحلة الأخيرة في المفاوضات هي الأكثر صعوبة".وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، اليوم الخميس، إن رغبة الولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق نووي سريع تشير إلى عدم وجود إرادة لديها لإبرام اتفاق قوي.وأضاف على "تويتر": "تزداد محادثات إيران النووية تعقيدا كل ساعة من دون اتخاذ الولايات المتحدة قرارا سياسيا".والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وفرنسا اتفقتا على مواصلة التنسيق الوثيق في محاولة للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران.وحذرت الحكومة الفرنسية، من أن أي تأجيل آخر لمحادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد يهدد فرص الوصول إلى اتفاق.والسبت الماضي، أعلنت إيران، أنها وافقت على خريطة طريق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل جميع القضايا العالقة بخصوص البرنامج النووي للبلاد بحلول أواخر شهر يونيو/ حزيران، في خطوة يُنظر إليها بوصفها أحدث تحرك باتجاه إحياء اتفاق طهران النووي مع القوى الدولية الموقع في 2015.وجاء الإعلان الإيراني في وقت قالت فيه جميع الأطراف المنخرطة في المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، إنها كانت قريبة من التوصل لاتفاق في محادثات فيينا الأخيرة.

https://arabic.sputniknews.com/20220309/-سفير-روسيا-لدى-طهران-موسكو-تريد-نجاح-إحياء-الاتفاق-النووي-ولكن-تسعى-لحماية-مصالحها-الخاصة-1059677098.html

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الاتفاق النووي الإيراني, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم