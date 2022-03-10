https://arabic.sputniknews.com/20220310/التحالف-العربي-يعلن-عن-تدمير-9-آليات-عسكرية-وخسائر-بشرية-في-صفوف-أنصار-الله-1059727170.html
التحالف العربي يعلن عن تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف "أنصار الله"
التحالف العربي يعلن عن تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف "أنصار الله"
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" في حجة ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T13:52+0000
2022-03-10T13:52+0000
2022-03-10T13:52+0000
السعودية
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
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وأكد التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "العمليات أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف الميليشيات في حجة ومأرب".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن
التحالف العربي يعلن عن تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية في صفوف "أنصار الله"
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 16 عملية استهداف ضد جماعة "أنصار الله" في حجة ومأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأكد التحالف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "العمليات أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية وخسائر بشرية
في صفوف الميليشيات في حجة ومأرب".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، التي تسعى لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن
، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة، ومنشآت في دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو الفاعل في التحالف.