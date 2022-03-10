https://arabic.sputniknews.com/20220310/الجزائر-تقول-إن-علاقاتها-مع-إثيوبيا-ممتازة-جدا-وتؤيد-جهودها-لإجراء-مصالحة-وطنية-1059735891.html
الجزائر تقول إن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا" وتؤيد جهودها لإجراء مصالحة وطنية
الجزائر تقول إن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا" وتؤيد جهودها لإجراء مصالحة وطنية
أكدت الجزائر أن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا"، لافتة إلى تأييد جهودهم من أجل المصالحة الوطنية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:25+0000
2022-03-10T16:25+0000
2022-03-10T16:25+0000
الجزائر
أخبار إثيوبيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5cb922f7e19c91feb00fd9d5a239445.jpg
وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال السفير الجزائري لدى أديس أبابا، الحمدي صالح، إن العلاقات الثنائية بين بلاده وإثيوبيا تعتبر "علاقات ممتازة جداً"، مؤكدا أنها "انطلقت من قبل استقلال الجزائر عندما كان آنذاك الامبراطور هيلاسلاسي يدافع فى إطار متعدد الأطراف للمواقف الأفريقية".وأوضح السفير الجزائري أن "هنالك لجنة مشتركة للتعاون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وهي فى دورتها الرابعة"، لافتا إلى أن اجتماعات هذه اللجنة المشتركة ستعقد فى أديس أبابا هذا العام بهدف "المضي قدماً وتجسيد هذه العلاقة وتطويرالتعاون الإقتصادي والإجتماعي والثقافي بين البلدين".وقال: "مررنا على نفس التجربة تقريباً التي مرت بها إثيوبيا فى الآونة الأخيرة، ونحن مستعدون بأن نعطي التجربة والخبرة التي عاشتها الجزائر من خلال استفتاء الشعب الجزائري الذي وافق على "ميثاق مصالحة وطنية".
https://arabic.sputniknews.com/20211016/إثيوبيا-نتوقع-من-الجزائر-لعب-دور-فعال-في-تصحيح-سوء-التفاهم-حول-سد-النهضة-في-الجامعة-العربية-1050449475.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f7ef025471b2215d9937646b138b7d1f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, أخبار إثيوبيا
الجزائر تقول إن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا" وتؤيد جهودها لإجراء مصالحة وطنية
تابعنا عبر
أكدت الجزائر أن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا"، لافتة إلى تأييد جهودهم من أجل المصالحة الوطنية.
وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية
، قال السفير الجزائري لدى أديس أبابا، الحمدي صالح، إن العلاقات الثنائية بين بلاده وإثيوبيا تعتبر "علاقات ممتازة جداً"، مؤكدا أنها "انطلقت من قبل استقلال الجزائر عندما كان آنذاك الامبراطور هيلاسلاسي يدافع فى إطار متعدد الأطراف للمواقف الأفريقية".
16 أكتوبر 2021, 12:35 GMT
وأوضح السفير الجزائري أن "هنالك لجنة مشتركة
للتعاون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وهي فى دورتها الرابعة"، لافتا إلى أن اجتماعات هذه اللجنة المشتركة ستعقد فى أديس أبابا هذا العام بهدف "المضي قدماً وتجسيد هذه العلاقة وتطويرالتعاون الإقتصادي والإجتماعي والثقافي بين البلدين".
وأوضح أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، كان قد "التقى بالمسؤولين الإثيوبيين وأوضح لهم التجربة والخبرة الجزائرية فى مجال المصالحة الوطنية".
وقال: "مررنا على نفس التجربة تقريباً التي مرت بها إثيوبيا فى الآونة الأخيرة، ونحن مستعدون
بأن نعطي التجربة والخبرة التي عاشتها الجزائر من خلال استفتاء الشعب الجزائري الذي وافق على "ميثاق مصالحة وطنية".