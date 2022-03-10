https://arabic.sputniknews.com/20220310/الجزائر-تقول-إن-علاقاتها-مع-إثيوبيا-ممتازة-جدا-وتؤيد-جهودها-لإجراء-مصالحة-وطنية-1059735891.html

الجزائر تقول إن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا" وتؤيد جهودها لإجراء مصالحة وطنية

الجزائر تقول إن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا" وتؤيد جهودها لإجراء مصالحة وطنية

أكدت الجزائر أن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا"، لافتة إلى تأييد جهودهم من أجل المصالحة الوطنية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T16:25+0000

2022-03-10T16:25+0000

2022-03-10T16:25+0000

الجزائر

أخبار إثيوبيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1049193442_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b5cb922f7e19c91feb00fd9d5a239445.jpg

وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال السفير الجزائري لدى أديس أبابا، الحمدي صالح، إن العلاقات الثنائية بين بلاده وإثيوبيا تعتبر "علاقات ممتازة جداً"، مؤكدا أنها "انطلقت من قبل استقلال الجزائر عندما كان آنذاك الامبراطور هيلاسلاسي يدافع فى إطار متعدد الأطراف للمواقف الأفريقية".وأوضح السفير الجزائري أن "هنالك لجنة مشتركة للتعاون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وهي فى دورتها الرابعة"، لافتا إلى أن اجتماعات هذه اللجنة المشتركة ستعقد فى أديس أبابا هذا العام بهدف "المضي قدماً وتجسيد هذه العلاقة وتطويرالتعاون الإقتصادي والإجتماعي والثقافي بين البلدين".وقال: "مررنا على نفس التجربة تقريباً التي مرت بها إثيوبيا فى الآونة الأخيرة، ونحن مستعدون بأن نعطي التجربة والخبرة التي عاشتها الجزائر من خلال استفتاء الشعب الجزائري الذي وافق على "ميثاق مصالحة وطنية".

https://arabic.sputniknews.com/20211016/إثيوبيا-نتوقع-من-الجزائر-لعب-دور-فعال-في-تصحيح-سوء-التفاهم-حول-سد-النهضة-في-الجامعة-العربية-1050449475.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الجزائر, أخبار إثيوبيا