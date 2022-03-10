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الجزائر تقول إن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا" وتؤيد جهودها لإجراء مصالحة وطنية
الجزائر تقول إن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا" وتؤيد جهودها لإجراء مصالحة وطنية
أكدت الجزائر أن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا"، لافتة إلى تأييد جهودهم من أجل المصالحة الوطنية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T16:25+0000
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الجزائر
أخبار إثيوبيا
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وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال السفير الجزائري لدى أديس أبابا، الحمدي صالح، إن العلاقات الثنائية بين بلاده وإثيوبيا تعتبر "علاقات ممتازة جداً"، مؤكدا أنها "انطلقت من قبل استقلال الجزائر عندما كان آنذاك الامبراطور هيلاسلاسي يدافع فى إطار متعدد الأطراف للمواقف الأفريقية".وأوضح السفير الجزائري أن "هنالك لجنة مشتركة للتعاون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وهي فى دورتها الرابعة"، لافتا إلى أن اجتماعات هذه اللجنة المشتركة ستعقد فى أديس أبابا هذا العام بهدف "المضي قدماً وتجسيد هذه العلاقة وتطويرالتعاون الإقتصادي والإجتماعي والثقافي بين البلدين".وقال: "مررنا على نفس التجربة تقريباً التي مرت بها إثيوبيا فى الآونة الأخيرة، ونحن مستعدون بأن نعطي التجربة والخبرة التي عاشتها الجزائر من خلال استفتاء الشعب الجزائري الذي وافق على "ميثاق مصالحة وطنية".
https://arabic.sputniknews.com/20211016/إثيوبيا-نتوقع-من-الجزائر-لعب-دور-فعال-في-تصحيح-سوء-التفاهم-حول-سد-النهضة-في-الجامعة-العربية-1050449475.html
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الجزائر, أخبار إثيوبيا

الجزائر تقول إن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا" وتؤيد جهودها لإجراء مصالحة وطنية

16:25 GMT 10.03.2022
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
© AP Photo / Toufik Doudou
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أكدت الجزائر أن علاقاتها مع إثيوبيا "ممتازة جدا"، لافتة إلى تأييد جهودهم من أجل المصالحة الوطنية.
وحسب وكالة الأنباء الإثيوبية، قال السفير الجزائري لدى أديس أبابا، الحمدي صالح، إن العلاقات الثنائية بين بلاده وإثيوبيا تعتبر "علاقات ممتازة جداً"، مؤكدا أنها "انطلقت من قبل استقلال الجزائر عندما كان آنذاك الامبراطور هيلاسلاسي يدافع فى إطار متعدد الأطراف للمواقف الأفريقية".
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وأوضح السفير الجزائري أن "هنالك لجنة مشتركة للتعاون الثقافي والاقتصادي والاجتماعي وهي فى دورتها الرابعة"، لافتا إلى أن اجتماعات هذه اللجنة المشتركة ستعقد فى أديس أبابا هذا العام بهدف "المضي قدماً وتجسيد هذه العلاقة وتطويرالتعاون الإقتصادي والإجتماعي والثقافي بين البلدين".

وأوضح أن وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، كان قد "التقى بالمسؤولين الإثيوبيين وأوضح لهم التجربة والخبرة الجزائرية فى مجال المصالحة الوطنية".

وقال: "مررنا على نفس التجربة تقريباً التي مرت بها إثيوبيا فى الآونة الأخيرة، ونحن مستعدون بأن نعطي التجربة والخبرة التي عاشتها الجزائر من خلال استفتاء الشعب الجزائري الذي وافق على "ميثاق مصالحة وطنية".
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