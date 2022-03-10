https://arabic.sputniknews.com/20220310/الجوازات-السعودية-تحدد-اشتراطات-سفر-المواطنين-إلى-الخارج-1059703776.html
الجوازات السعودية تحدد اشتراطات سفر المواطنين إلى الخارج
الجوازات السعودية تحدد اشتراطات سفر المواطنين إلى الخارج
نشرت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T08:00+0000
2022-03-10T08:00+0000
2022-03-10T08:00+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
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ووضعت المديرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ملصق باشتراطات سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج في ظل إجراءات المملكة بشأن فيروس كورونا.وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن اشتراطات سفر المواطنين تشمل "تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية يُستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".واشترطت المديرية حصول الفئة العمرية الأقل من 16 عامًا على جرعتين من لقاح كورونا، ويشترط على الفئة العمرية الأقل من 12 عامًا وجود بوليصة تأمين ضد الفيروس.وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس الأربعاء، رفع حظر سفر السعوديين إلى مملكة تايلاند، والسماح للتايلنديين بدخول المملكة.وأكدت على جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة أهمية المحافظة على جواز السفر وعدم رهنه أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.وبينت وزارة الداخلية السعودية أن القرار صدر في ظل متابعة الوضع الوبائي للجائحة، وتراجع معدل الإصابات وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس. وأعلنت المملكة "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها". وكذلك قررت "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن مغلقة كانت أو مفتوحة، بما في ذلك الأنشطة والفعاليات المختلفة"، وألزم القرار باستمرار ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، فقد ألغى إلزامية ارتدائها في الأماكن المفتوحة.ألغى القرار البند الخاص باشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.وتضمن القرار الجديد بندا "يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة".وألغى القرار تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.كما ألغى القرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى السعودية والمغادرة لها من دول: جنوب أفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زمبابوي، ليسوتو، إسواتيني، موزمبيق، مالاوي، موريشيوس، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، جزر القمر، نيجيريا، إثيوبيا، أفغانستان.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
الجوازات السعودية تحدد اشتراطات سفر المواطنين إلى الخارج
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نشرت المديرية العامة للجوازات، اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج المملكة العربية السعودية.
ووضعت المديرية عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، ملصق باشتراطات سفر المواطنين السعوديين إلى الخارج في ظل إجراءات المملكة بشأن فيروس كورونا.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن اشتراطات سفر المواطنين تشمل "تلقي ثلاث جرعات أو في حال لم يمضِ أكثر من ثلاثة أشهر على تلقي الجرعة الثانية يُستثنى من ذلك الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق توكلنا".
واشترطت المديرية حصول الفئة العمرية الأقل من 16 عامًا على جرعتين من لقاح كورونا، ويشترط على الفئة العمرية الأقل من 12 عامًا وجود بوليصة تأمين ضد الفيروس.
وأعلنت المديرية العامة للجوازات، أمس الأربعاء، رفع حظر سفر السعوديين إلى مملكة تايلاند، والسماح للتايلنديين بدخول المملكة.
وأكدت على جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة أهمية المحافظة على جواز السفر وعدم رهنه أو إهماله أو وضعه في أماكن غير آمنة.
أعلنت السعودية، أول مارس الجاري، رفع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالحد من انتشار جائحة كورونا.
وبينت وزارة الداخلية السعودية أن القرار
صدر في ظل متابعة الوضع الوبائي للجائحة، وتراجع معدل الإصابات وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس.
وأعلنت المملكة "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي
والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها".
وكذلك قررت "إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن مغلقة كانت أو مفتوحة، بما في ذلك الأنشطة والفعاليات المختلفة"، وألزم القرار باستمرار ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة، فقد ألغى إلزامية ارتدائها في الأماكن المفتوحة.
ألغى القرار البند الخاص باشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.
وتضمن القرار الجديد بندا "يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة".
وألغى القرار تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.
كما ألغى القرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى السعودية
والمغادرة لها من دول: جنوب أفريقيا، ناميبيا، بوتسوانا، زمبابوي، ليسوتو، إسواتيني، موزمبيق، مالاوي، موريشيوس، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، جزر القمر، نيجيريا، إثيوبيا، أفغانستان.