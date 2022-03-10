https://arabic.sputniknews.com/20220310/الجيشي-الصيني-يؤكد-أنه-لن-يتسامح-مع-استقلال-تايوان-ملتزمون-بإعادة-توحيد-البلاد-1059706671.html

الجيش الصيني يؤكد أنه لن يتسامح مع "استقلال تايوان"... ملتزمون بإعادة توحيد البلاد

الجيش الصيني يؤكد أنه لن يتسامح مع "استقلال تايوان"... ملتزمون بإعادة توحيد البلاد

قالت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، إن بكين ملتزمة بشدة بإعادة التوحيد السلمي مع تايوان، مؤكدة في الوقت ذاته أنها "لن تتسامح أبدا مع استقلال الجزيرة عن... 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T09:09+0000

2022-03-10T09:09+0000

2022-03-10T09:09+0000

الصين

أخبار تايوان

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بكين- سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الصينية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة، وو تشيان، قوله: "نحن ملتزمون بشدة بإعادة التوحيد السلمي على أساس مبدأ: دولة واحدة ونظامان. سنبذل قصارى جهدنا لإعادة التوحيد السلمي لضفتي مضيق تايوان".وشدد وو تشيان على أنه "لا يوجد سوى صين واحدة في العالم، وتايوان جزء لا يتجزأ منها، وأن المواطنين على جانبي مضيق تايوان لهم مصير مشترك، وهم أخوة بالدم".وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية أن "قضية تايوان شأن داخلي خاص بالصين، والتدخل الأجنبي أمر غير مقبول"، مضيفا: "كلما ارتفع ضجيج الولايات المتحدة واليابان بشأن قضية تايوان، كلما عملنا بقوة أكبر لحماية السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".وحذّر وزير الدفاع التايواني تشيو كوه تشينغ، في وقت سابق اليوم الخميس، من كارثة لجميع الأطراف في حال حدوث أي صراع مسلح مع الصين.وقال تشيو كوه تشينغ للصحفيين إنه "لا أحد يريد حربا. يجب حقا التفكير في ذلك مليا. إذا ذهبت إلى الحرب حقا، فسيكون ذلك كارثيا للجميع"، وذلك حسب قناة إيه بي سي نيوز الأمريكية.وأضاف أن "مؤسسة الدفاع التايوانية تراقب وتستمع لكننا نغلق أفواهنا. نحن نتابع التطورات ونجهز أنفسنا لكننا لا نبحث ذلك علانية أو نناقشه".وتابع: "بصراحة إذا وقعت الحرب فالكل سيشعر بالبؤس حتى المنتصر... يجب أن يفكر المرء في ذلك ملياً. وعلى الكل أن يتجنب الحروب".وكان تقرير عمل الحكومة الصينية المقدم إلى الهيئة التشريعية الوطنية للمداولة، ذكر أن "الصين ستدفع النمو السلمي للعلاقات عبر مضيق تايوان وإعادة توحيد الصين".وأكد التقرير معارضة الصين الشديدة لأي أنشطة انفصالية تسعى إلى استقلال تايوان والتدخل الأجنبي، وذلك حسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.في سياق متصل، ردت تشو فنغ ليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان التابع لمجلس الدولة الصيني، على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، واصفة إياها بـ"السخيفة"وقالت إن هذه التصريحات ما هي إلا مجرد هراء، مشيرة إلى أنه "لا عجب في أن يدلي رجل يتفاخر علنا ببراعته في الكذب والغش والسرقة" بمثل هذه التصريحات".وكان بومبيو قال عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، إن على "الحكومة الأمريكية إعطاء تايوان اعترافا دبلوماسيا كدولة حرة وسيادية".كما قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إنه يعتقد أن الصين ستغزو تايوان، قائلا إنه يتوقع حدوث ذلك عاجلا وليس آجلا.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/تايوان-تحذر-من-الحرب-مع-الصين-ستخلف-كارثة-والجميع-سيشعر-بالبؤس-1059705106.html

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