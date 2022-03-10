https://arabic.sputniknews.com/20220310/الجيش-السوداني-يعلن-سقوط-طائرة-عسكرية-قرب-مطار-الأبيض-1059718071.html
الجيش السوداني يعلن سقوط طائرة عسكرية قرب مطار الأبيض
الجيش السوداني يعلن سقوط طائرة عسكرية قرب مطار الأبيض
أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، سقوط طائرة عسكرية كانت في مهام تدريبية، قرب مطار مدينة الأبيض، عاصمة ولاية "شمال كردفان"، السودانية، دون حصول خسائر في... 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T11:38+0000
2022-03-10T11:38+0000
2022-03-10T11:38+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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الخرطوم - سبوتنيك. وأفاد بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة السودانية بأن "طائرة تدريب عسكرية سقطت، صباح اليوم الخميس، في شمال مطار الأبيض، أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية".وكانت الولايات المتحدة قد هددت، في فبراير/شباط الماضي، باتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش السوداني في حال استمر العنف في البلاد.ونقلت "رويترز"، عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في، أن واشنطن أبلغت القادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.واتخذ رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إجراءات قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني يعلن سقوط طائرة عسكرية قرب مطار الأبيض
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أعلن الجيش السوداني، اليوم الخميس، سقوط طائرة عسكرية كانت في مهام تدريبية، قرب مطار مدينة الأبيض، عاصمة ولاية "شمال كردفان"، السودانية، دون حصول خسائر في الأرواح.
الخرطوم - سبوتنيك
. وأفاد بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة السودانية بأن "طائرة تدريب عسكرية سقطت، صباح اليوم الخميس، في شمال مطار الأبيض، أثناء تنفيذها لمهمة تدريبية".
وكشف البيان أن سبب سقوط الطائرة ناتج عن "عطل فني"، مؤكدا نجاة طاقمها المكون من ضابطين، وتحطم الطائرة.
وكانت الولايات المتحدة قد هددت، في فبراير/شباط الماضي، باتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش السوداني في حال استمر العنف في البلاد.
ونقلت "رويترز"، عن مساعدة وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية مولي في، أن واشنطن أبلغت القادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف.
واتخذ رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، إجراءات قضت بإعادة تشكيل المجلس السيادي واعتقال عدد من المسؤولين والإطاحة بحكومة رئيس عبد الله حمدوك
، فضلا عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، قبل أن يعيده إلى منصبه بموجب اتفاق بينهما، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.