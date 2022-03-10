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الجيش المصري ينفذ مناورة بحرية عابرة بمشاركة فرنسية
الجيش المصري ينفذ مناورة بحرية عابرة بمشاركة فرنسية
أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، تنفيذ مناورة بحرية عابرة مع فرنسا في البحر الأحمر. 10.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-10T20:04+0000
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وقال بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة إن القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذا "تدريبا بحريا عابرا في نطاق قاعدة برنيس البحرية (البحر الأحمر)".وأوضح البيان أن "التدريب البحري العابر تم تنفيذه بنطاق الأسطول الجنوبي، باشتراك الفرقاطة المصرية مع حاملة المروحيات الفرنسية (MISTRAL) والفرقاطة الشبحية الفرنسية (COURBET)".وشملت "التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها أعمال تنظيم القيادة والسيطرة للتعامل مع التهديدات المتزامنة أثناء الإبحار".وتأتي هذه التدريبات في إطار التأكيد على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية بما يسهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن, أخبار فرنسا
الجيش المصري ينفذ مناورة بحرية عابرة بمشاركة فرنسية
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أعلنت القوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، تنفيذ مناورة بحرية عابرة مع فرنسا في البحر الأحمر.
وقال بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة إن القوات البحرية المصرية والفرنسية نفذا "تدريبا بحريا عابرا في نطاق قاعدة برنيس البحرية (البحر الأحمر)".
وأوضح البيان أن "التدريب البحري العابر تم تنفيذه بنطاق الأسطول الجنوبي، باشتراك الفرقاطة المصرية مع حاملة المروحيات الفرنسية (MISTRAL) والفرقاطة الشبحية الفرنسية (COURBET)".
وشملت "التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها أعمال تنظيم القيادة والسيطرة للتعامل مع التهديدات المتزامنة أثناء الإبحار".
وتأتي هذه التدريبات في إطار التأكيد على الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية بما يسهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.