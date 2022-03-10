https://arabic.sputniknews.com/20220310/الخارجية-الإثيوبية-أمريكا-ترغب-في-تعزيز-العلاقات-مع-أديس-أبابا-1059741548.html

الخارجية الإثيوبية: أمريكا ترغب في تعزيز العلاقات مع أديس أبابا

الخارجية الإثيوبية: أمريكا ترغب في تعزيز العلاقات مع أديس أبابا

ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية أن الولايات المتحدة عبرت عن رغبتها في تعزيز العلاقات الدبلوماسية القائمة مع أديس أبابا. 10.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-10T19:31+0000

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2022-03-10T19:31+0000

أخبار إثيوبيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم الوزارة دينا مفتي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".وقال المتحدث باسم وزراة الخارجية إن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي ديميك ميكونين أجرى مباحثات مع القائمة بالأعمال بالسفارة الأمريكية في إثيوبيا السفيرة تريسي جاكوبسون.وأطلع ميكونين، القائمة بالأعمال على جهود إثيوبيا الهادفة لمواجهة التحديات الإنسانية في البلاد ومبادرة السلام الجارية حاليا من أجل تحقيق سلام دائم في إثيوبيا.وأعرب نائب رئيس الوزراء عن قلقه بشأن الولايات المتحدة التي فرضت قيودا على إثيوبيا بموجب قانون "أغوا".وقال ديميكي للقائمة بالأعمال إن "إثيوبيا لا تستحق ذلك. ومع ذلك فإن إثيوبيا ترغب بشدة في تعميق العلاقة التاريخية بين البلدين".في المقابل، عبرت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية جاكوبسون عن قناعتها بجهود الدولة في معالجة المشاكل الرئيسية المستمرة.كما أكدت استعداد الحكومة الأمريكية لتعزيز العلاقات بين البلدين.

https://arabic.sputniknews.com/20220310/إثيوبيا-نلتزم-الحياد-بين-روسيا-وأكرانيا-ولا-أحد-يستطيع-الانتصار-في-هذه-الحرب-1059736609.html

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